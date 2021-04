As câmeras mostram o homem com a jovem e depois fugindo Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:36 | Atualizado 15/04/2021 18:00

Belford Roxo - Uma mulher, de 22 anos, foi roubada e estuprada, na noite desta terça-feira (13/04), em Belford Roxo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o criminoso caminhava com a vítima por uma rua deserta, como se fosse seu companheiro, após a abordagem com uma arma.



O crime aconteceu na Rua José Marques, esquina com a Rua Corinto Luíz Furtado, próximo ao colégio Castelinho, no Centro do município. Após cometer o abuso, o criminoso é flagrado por outra câmera, fugindo do local.





Confira o vídeo do homem com a vítima e depois ele fugindo.

O caso foi divulgado pelo próprio marido da vítima, nas redes sociais, como um pedido de ajuda para que o homem seja preso. A jovem que está em estado de choque, já recebeu atendimento médico após o abuso sexual, e está sendo acompanhada com atendimento psicológico.



A 54ª DP está investigando o caso.

