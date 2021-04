A ocorrência com as armas apreendidas foi registrada na 54ª DP Reprodução/ PM

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:18 | Atualizado 16/04/2021 11:22

Belford Roxo - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM prenderam na noite desta quinta-feira (15/04), dois bandidos que integravam a liderança do tráfico de drogas e de roubos, no Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo. A prisão dos homens ocorreu após uma troca de tiros com os traficantes da área.

Os agentes ao chegarem à Rua Demóstenes foram recebidos com tiros, sendo necessário o revide. Após o tiroteio e o controle da situação, os policiais prenderam dois bandidos feridos, sendo João Gabriel dos Santos Dias, vulgo “João Falcão” e o outro conhecido como “Sansão”.

Com os bandidos foram apreendidos uma pistola Glock 40 e uma pistola Taurus 40, além de rádio transmissor. Os dois foram socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA). “João Falcão” é conhecido por ser o principal responsável pelos roubos no bairro, além de já ter baleado e assassinado policiais. “Sansão” é um dos seguranças do Genário Fernandes Pereira Moreno, vulgo “Genaro”, líder do complexo de Santa Teresa.

A ocorrência foi registrada na 54° DP.