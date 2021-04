Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:50 | Atualizado 19/04/2021 16:59

O Prefeito Waguinho destacou que os novos contratos valem até 2024 Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação, convocou os 600 candidatos aprovados no processo seletivo nos cargos de zelador e inspetor de disciplina nesta segunda-feira (19/04), para a assinatura dos contratos, no Clube Heliópolis, no bairro de mesmo nome. O processo foi realizado como uma espécie de triagem, com três estações, mantendo as medidas restritivas de saúde, com 15 profissionais atendendo.De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro (MDB), o Waguinho, são cerca de 14 milhões de desempregados em todo o Brasil. “Em meio ao momento de dificuldade que assola o país devido à pandemia, a prefeitura está gerando mais dois mil empregos. Foi necessário o encerramento dos contratos anteriores, pois a lei determina um novo processo seletivo para dar transparência ao ato. Os novos contratos terão validade até 2024”, explicou o prefeito Waguinho ao lado de seu vice Marcelo Canella, o presidente da Câmara dos Vereadores, Sidney Canella e do líder do governo, o vereador Nuna.A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) frisou que na região Sudeste há 45% de desempregados. “A prefeitura está dando essa oportunidade para a população em um momento onde inúmeras pessoas estão perdendo seus empregos”, resumiu.