A segunda etapa da campanha abrangerá idosos acima de 60 anos Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:23 | Atualizado 20/04/2021 16:27

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo iniciou nesta segunda-feira (19/04) a campanha de vacinação contra a gripe para crianças que tenham seis meses; além de outros grupos como crianças de 5 anos, 11 meses e 29 dias; puérperas (mulheres que tiveram bebê há pouco tempo) com 45 dias pós-parto; grávidas com qualquer tempo gestacional e profissionais de Saúde. Esta etapa vai até 11 de maio. Entre os dias 14 e 18 de abril foram vacinados os profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada. As doses estão sendo aplicadas nas sete policlínicas do município



A segunda fase começa no dia 12 de maio e irá até 11 de junho. As vacinas serão para os idosos acima de 60 anos e os professores. A terceira fase inicia no dia 9 de junho e termina em 9 de julho para as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos, rodoviários, de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário, presidiários e jovens e adolescentes em medidas socioeducativas.



A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a campanha está sendo feita juntamente com a de Covid-19, que é a prioridade. O órgão acrescenta que a pessoa só pode tomar a vacina da gripe quando já tiver sido imunizada com a segunda dose da vacina da Covid-19.



Locais de vacinação – Belford Roxo

Policlínica Neuza Brizola, Policlínica de Itaipu, Policlínica do Wona, Policlínica de Parque Amorim, Policlínica de Nova Aurora, Policlínica Parque São José e Policlínica de Heliópolis.