João Batista foi selecionado para a vaga de vigia. Ele está desempregado há cinco anos Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:46

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo convocou para a assinatura de contratos nesta terça-feira (20/04), os 600 selecionados no processo seletivo da Secretaria de Educação, para as vagas de merendeira e vigia, no Clube de Heliópolis, no bairro de mesmo nome. Todo o processo foi realizado seguindo os protocolos de segurança. Na segunda-feira (19/04), mais 600 convocados assinaram os contratos de inspetor de disciplina e zelador.



De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) estão trabalhando em Brasília (DF) e no Estado para conseguir autorização e vacinar todos os profissionais de educação. “Essa é a primeira etapa do programa de empregabilidade onde estamos gerando dois mil empregos. Está para sair mais resultados do processo seletivo”, explicou Waguinho ao lembrar que foi necessário um novo processo seletivo para dar transparência à administração pública e seguir a lei de responsabilidade fiscal.



A deputada federal Daniela do Waguinho destacou o momento difícil que assola o país, um ano e meio praticamente, onde a Covid-19 tem matado tantas pessoas e tirado o emprego de muitas. “No sudeste são 45% e quase 20 milhões de desempregados no país. Enquanto em Belford Roxo são quase duas mil pessoas que estão tendo essa oportunidade”, destacou a deputada ao afirmar seu comprometimento com Belford Roxo através de emendas e recursos necessários enviados à cidade.



Para o secretário de Educação, Denis Macedo, Belford Roxo é pioneira no Estado em gerar empregos em um momento onde diversas cidades estão indo de contramão. “Com a administração do prefeito Waguinho e as contas bem ordenadas, temos condição de contratar só nessa primeira etapa dois mil profissionais”, resumiu Denis ao lado do líder do governo, vereador Nuna do Waguinho e dos vereadores Matheus Igual a Você, Telminho, Igo Menezes, e Amigo Binho.



Desempregado há cinco anos, João Batista Neves, 49 anos, foi selecionado para a vaga de vigia. Ele não conseguia conter a felicidade ao assinar o contrato. “Fico grato com a oportunidade em meio à pandemia. Agora vou honrar com meu compromisso com minha família e contribuir para a educação em nossa cidade”, disse João. Cristina Gomes de Oliveira, 36, ficou emocionada ao assinar o contrato. “Estou muito ansiosa, não vejo a hora de voltar a trabalhar”, resumiu.