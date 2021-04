Após o tiroteio, os policiais apreenderam uma pistola e material entorpecente Divulgação / PM

Belford Roxo – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 39º BPM, em Belford Roxo, trocaram tiros com bandidos no início da noite deste sábado (24/04), no Complexo da Guacha. Os agentes faziam patrulhamento pela comunidade belforroxense.

Após o tiroteio, com a situação controlada, os policiais prenderam um criminoso ferido. Com ele, foi apreendida uma pistola e drogas. O bandido foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA).



A ocorrência foi registrada na 54ª DP.