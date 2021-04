A partida foi disputada no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterland Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 11:37 | Atualizado 25/04/2021 11:41

Belford Roxo - Em mais um amistoso visando à disputa do Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo empatou em 2 a 2, com o Rondoniense Social Clube, neste sábado (24), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterland. Os gols da partida foram marcados por Hudson e Marlon pelo Belford Roxo e Alexandre e Celton igualaram para os visitantes.

“Com esse amistoso contra o Rondoniense vimos que nosso time está pronto para a disputa do campeonato. Neste jogo enfrentamos um time muito veloz e conseguimos realizar nossas jogadas ensaiadas. Vamos seguir trabalhando e adaptando nosso estilo de jogar de acordo com o adversário. Este foi nosso quarto amistoso, vencemos três e empatamos um. Podemos nos considerar invictos”, disse o técnico do Belford Roxo, Ziquinho.