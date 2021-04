As inscrições com as fotos terminam nesta segunda-feira (26/04) Divulgação / Transportes Flores

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 13:35 | Atualizado 25/04/2021 13:42

Belford Roxo - A Transportes Flores, uma das maiores empresas de viação pública da Baixada Fluminense, vai premiar a melhor foto que represente um patrimônio da Região. O vencedor (a) ganhará como prêmio, um celular novo Samsung A51. A iniciativa comemora o Dia da Baixada (30/04). A viação com sede em São João de Meriti, conta com linhas de ônibus, além da cidade de origem, em Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí, entre outras municípios.

Até o dia 26 de abril (segunda-feira), o público pode participar publicando no instagram ou facebook uma foto autoral com a hashtag da promoção: #AmoMuitoABaixada , de algum lugar ou pessoa que considere um patrimônio da Baixada.



Publicidade

A ação acontecerá em duas etapas. A Flores vai fazer a curadoria das três melhores imagens e, no dia 27/04 (terça-feira), vai abrir para voto popular. O resultado sairá no dia 30 de abril – Dia da Baixada.



Regras para participação:

Publicidade

1) Cada usuário pode participar com uma foto

2) As fotos devem ser postadas em perfil aberto no Instagram e públicas no Facebook

3) As postagens devem marcar a empresa e ter a #AmoMuitoABaixada

4) Os usuários têm que ter disponibilidade para falar no telefone e responder contato via inbox

5) O perfil no Instagram deve estar aberto enquanto durar a promoção (19 a 30/4)

6) O perfil deve seguir a Flores para participar

7) Promoção válida para clientes e colaboradores do grupo JAL

8) A promoção é válida de 19 a 30 de abril de 2021

9) O presente deverá ser retirado na garagem da empresa a partir do dia 30/4 e o vencedor será anunciado nas redes oficiais da empresa

10) Todas as fotos postadas poderão ser usadas para ações publicitárias da empresa