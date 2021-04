Os guardas municipais permaneceram na região até a chegada de uma equipe da Light para o restabelecimento da energia elétrica da Policlínica Reprodução

Belford Roxo - Criminosos furtaram no último domingo (25/04), cabos de energia elétrica da Policlínica Antonino Gomes de Oliveira, no bairro Santa Maria, em Belford Roxo. Após a constatação do roubo, agentes da Guarda Civil Municipal estiveram no local até ser restabelecida a energia.

Segundo informações dos agentes, por volta de 17h30, a equipe foi solicitada para a verificação de um possível vandalismo na unidade de saúde, que fica na Avenida Estrela Branca. No local, a guarnição constatou que a fiação elétrica havia sido furtada.

Os agentes permaneceram na região até a chegada de uma equipe da Light para o restabelecimento da energia elétrica da Policlínica. Após o ocorrido, foi verificado junto à administração do posto se houve mais danos à unidade, sendo constatado o prejuízo em alguns medicamentos e vacinas.