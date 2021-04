Os treinos acontecem regularmente na Vila Olímpica de Belford Roxo Marcos Leandro / SEBR

Publicado 27/04/2021 12:34 | Atualizado 27/04/2021 12:38

Belford Roxo - A equipe feminina de futebol do Sociedade Esportiva Belford Roxo realiza seu primeiro amistoso, na próxima sexta-feira (30/04), às 14h30, no Estádio Nélio Gomes, no Bairro Hinterland, contra o Nova Aliança/Angra dos Reis.

“A expectativa é de fazer uma excelente partida e colocar o nome do nosso clube na categoria entre os melhores times do Rio de Janeiro. O time feminino do Belford Roxo foi montado há dois meses, graças a um desejo do presidente Reginaldo Gomes de ter uma equipe feminina do município disputando o Campeonato Carioca. Fizemos a peneira com centenas de jogadoras, sendo oitenta por cento da comunidade, pois aqui é um berço de grandes atletas. Temos contado com o apoio da prefeitura, que tem nos cedido a Vila Olímpica para realização de treinos e também, assistência para atendimentos médicos. Estamos nos preparando para bater de frente com todos os adversários”, disse o técnico Daniel Souza.



O técnico Daniel Souza, morador de Belford Roxo, têm passagens como treinador pelo Tigres do Brasil, Serrano Football Club, América Football Club, Centro de Formação Fênix Xerém, treina atletas de base para exportação e Mesquita Futebol Clube. Como jogador atuou como volante no Botafogo, Goiatuba-GO e Tigres.



O SE Belford Roxo feminino participará em junho da Copa Unifoot Rio, que reunirá 12 times cariocas. As meninas têm treinado diariamente para a competição.