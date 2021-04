Deputada Daniela do Waguinho coordena na Região Sudeste a Frente Parlamentar da Primeira Infância Divulgação

Belford Roxo - O município de Belford Roxo começou a estruturar a elaboração de um Plano Municipal pela Primeira Infância. O primeiro encontro do comitê gestor foi realizado nesta segunda-feira (26/04) por videoconferência. A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), que coordena na Região Sudeste a Frente Parlamentar da Primeira Infância, também está à frente do comitê visando ao desenvolvimento de políticas públicas e ações em benefício das crianças de 0 a 6 anos.Através de reuniões mensais, o grupo integrado por 18 representantes do Executivo, Conselho Tutelar e sociedade civil vai desenvolver o Plano Municipal pela Primeira Infância. Atualmente, no Estado, apenas a cidade do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu possuem planos com essa finalidade.

O objetivo é garantir melhorias contínuas na saúde, educação, assistência social e cultura, com mais proteção e melhor desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade.



“A primeira Infância é uma fase importantíssima para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. São muitos os problemas que precisam ser enfrentados com a colaboração dos governos federal e estadual. Através da mobilização de diversos agentes, trabalharemos pela redução da letalidade materna e infantil, combate à violência doméstica, abuso e exploração do trabalho infantil. Cuidando bem da saúde e educação de nossas crianças, teremos um futuro melhor”, afirmou a deputada Daniela do Waguinho.



Além das reuniões mensais, os integrantes do comitê gestor de Belford Roxo também irão se comunicar constantemente para sugestões, ponderações e esclarecimentos.



A preocupação com o desenvolvimento dos menores de idade vem desde o primeiro mandato do prefeito de Belford Roxo, Waguinho. Em 2019, o chefe do executivo municipal assinou o pacto pela primeira infância com a frente parlamentar, e na campanha à reeleição, no ano passado, firmou compromisso em efetivar a criação de um plano municipal.



“Se mudarmos o começo da vida das crianças, aumentamos muito a possibilidade de transformar para melhor a história de toda família. A efetivação do Plano Municipal pela Primeira Infância será uma conquista para Belford Roxo construir uma nova realidade para as nossas crianças”, conclui Daniela do Waguinho.