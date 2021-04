Belford Roxo iniciou nesta sexta-feira (30/04) a vacinação para idosos com mais 65 anos Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:52 | Atualizado 30/04/2021 15:53

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (30/04) mais um Boletim Epidemiológico atualizado de casos da Covid-19 no município. Os dados foram contabilizados até a última quarta-feira (28/04), com um total de 149.255 casos notificados, com 535 mortes, desde o início da pandemia em 2020.

Destes números, 129.928 casos foram descartados, 18.792 confirmados e 18.257 curados.

Belford Roxo é quarta cidade no Brasil com o menor índice de mortes da Covid-19, em cidades com mais de 100 mil habitantes.



Publicidade

O município iniciou nesta sexta-feira (30/04) a vacinação contra a Covid-19 para idosos com mais de 65 anos. No próximo domingo (02/05), Belford Roxo realizará um mutirão de vacinação para homens e mulheres.