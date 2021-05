José Arlindo aproveitou o mutirão para se vacinar na Policlínica do Wona Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo – A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou no último domingo (02/05), o Mutirão de Vacinação contra o Coronavírus, que funcionou como repescagem para os idosos de 65 anos ou mais. A segunda dose da vacina também foi aplicada na ação que aconteceu no Drive Thru Uniabeu, Cieps Municipalizados Constantino Reis e Ministro Gustavo Capanema e as Policlínicas do Wona, Heliópolis, Santa Maria e Parque São José. Já no calendário de vacinação, nesta terça-feira (04/05), é o último dia para homens de 65 anos ou mais.

Laucedir de Souza foi de moto e se vacinou no drive thru da Uniabeu Rafael Barreto / PMBR

Segundo o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o mutirão foi uma repescagem para as pessoas que não conseguiram se vacinar nas semanas anteriores. “Domingo também é dia de se vacinar para prevenir. A campanha está com força total com postos de vacinação espalhados pela cidade com o objetivo de vacinar o maior número possível de pessoas”, disse Waguinho.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, chamou a atenção para a segunda dose. “Para que o ciclo de imunização esteja completo, é importante que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose na data marcada. Todos os postos de vacinação estão aplicando”, explicou Christian.



Pilotando sua moto, Laucedir de Souza, 65 anos, optou por receber sua dose no Drive Thru e só foi elogios para o atendimento. “É importante que as pessoas percebam que a vacinação é uma das maneiras de evitar a propagação do vírus e se prevenir. Tomei a vacina e agora estou mais tranquilo”, resumiu. Aos 69 anos,

José Gabriel Ribeiro retornou ao Ciep Municipalizado Constantino Reis para receber a segunda dose. “Levem a sério a campanha de vacinação, pois a doença é séria e mata. A prefeitura está trabalhando todos os dias para imunizar a população. E não esqueçam de continuar se cuidando”, ressaltou José Gabriel. “Estava ansioso para me vacinar, e quando chegou o dia, fui logo cedinho. É uma maneira de se prevenir”, acrescentou José Arlindo de Andrade, 65, que recebeu sua dose na Policlínica do Wona.