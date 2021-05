Por O Dia

Publicado 03/05/2021 18:45 | Atualizado 03/05/2021 18:53

Belford Roxo – O SE Belford Roxo e o Vasco da Gama realizam no próximo sábado (08/05), às 14h, um amistoso de futebol feminino, no Centro de Treinamento Almirante Heleno Nunes, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.

O amistoso foi divulgado nas redes sociais do SE Belford Roxo Divulgação / SEBR

“A expectativa é de fazer uma excelente partida e colocar o nome do nosso clube na categoria entre os melhores times do Rio de Janeiro. O time feminino do Belford Roxo foi montado a dois meses, graças a um desejo do presidente Reginaldo Gomes de ter uma equipe feminina do município disputando o Campeonato Carioca. Fizemos a peneira com centenas de jogadoras, sendo oitenta por cento da comunidade, pois aqui é um berço de grandes atletas. Temos contado com o apoio da prefeitura, que tem nos cedido a Vila Olímpica para realização de treinos e também, assistência para atendimentos médicos. Estamos nos preparando para bater de frente com todos os adversários”, disse o técnico do Belford Roxo, Daniel Souza.