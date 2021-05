A partida das meninas do SE Belford Roxo aconteceu no Campo do Esperança, em Nova Iguaçu Adalberto Souza/AdalbertoFotos

Publicado 04/05/2021 19:32 | Atualizado 04/05/2021 19:38

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo de Futebol Feminino venceu nesta terça-feira (04/05) o Nova Aliança por 5 a 0, no Campo do Esperança FC, em Nova Iguaçu. A partida amistosa marcou a estreia das meninas belforrroxenses nos campos cariocas. Rodrigues (2), Emilly, Joice e Cristal marcaram os gols da equipe da Cidade do Amor. O próximo confronto preparatório para os torneios da temporada 2021, principalmente o Cariocão, será contra o Vasco, no CT do Gigante da Colina, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.

O Belford Roxo (grená) não tomou conhecimento das adversárias Adalberto Souza/AdalbertoFotos

“Estou muito satisfeito com o resultado, as meninas deram uma goleada, no seu primeiro jogo. Um dos meus objetivos é incentivar também, o futebol feminino, valorizando o talento dessas atletas. Quero que do time saiam muitas “Martas” e se tornem as melhores jogadoras do mundo. Lugar de mulher é também, fazendo gol. Parabéns meninas do Belford Roxo”, disse o presidente do clube, Reginaldo Gomes.

O SE Belford Roxo foi a campo com: Karol; Miojo (Thais), Mariana, Ariele e Marcele (Rafaela); Bruna (Camilly), Dara (Debinha) e Suellen (Jamilly); Joyce (Raquel), Xepa (Cristal) e Emilly. Técnico: Daniel Souza.

O Belford Roxo tem agendado uma série de amistosos visando se preparar para disputar o Campeonato Carioca de Futebol feminino, que acontecerá em setembro, pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).