Belford Roxo

SE Belford Roxo empata com o Paduano mais um amistoso preparatório para a Série C do Cariocão

Partida aconteceu neste sábado (01/05) no Estádio José Amorim do União Esportiva de Coelho da Rocha

Publicado 02/05/2021 20:32 | Atualizado há 2 dias