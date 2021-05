A inauguração da unidade acontece nesta quinta-feira (06), no bairro Xavantes Divulgação / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com o Sistema Integrado Público-Privado de Saúde (SIPPS), inaugura nesta quinta-feira (06/05), às 15h, o Centro Avançado de Acolhimento Multidisciplinar Pós-Alta Hospitalar, que funcionará no bairro Xavantes. Um dos objetivos da unidade será melhorar a qualidade de vida dos pacientes pós-Covid-19, contribuindo com o seu retorno às atividades rotineiras, mediante atendimento multiprofissional especializado.

Estrutura do Centro Avançado

O Centro contará com uma equipe de profissionais composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. A unidade oferecerá um serviço completo para reduzir o tempo de permanência no hospital dos pacientes críticos e crônicos na fase da Covid-19.