Os profissionais conscientizam os moradores sobre os seus direitos Divulgação / SEMASC

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 22:26 | Atualizado 05/05/2021 22:34

Belford Roxo - O Projeto “Assistência Presente”, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo, marcou presença nesta quarta-feira (05/05), nas principais vias do bairro Roseiral. A iniciativa leva para a população informações sobre os direitos e benefícios já garantidos pela Constituição Federativa, esclarecendo assim, a importância do setor junto ao morador belforroxense.

Com toda calma e atenção os profissionais conversaram com os moradores do Roseiral Divulgação / SEMASC

Na abordagem dos profissionais da secretaria, são passadas com informações e folders aos moradores, todas as ferramentas públicas disponíveis da Assistência Social de Belford Roxo. Muitos acabam não tendo ciência de seus direitos e benefícios. Um exemplo são os diversos idosos que são abordados, que não possuem o cartão do idoso, que garante o acesso gratuito no transporte público, e nem sabiam que tinham direito a ele.