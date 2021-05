Na Rua Porcina Braga, no bairro Heliópolis, foram colocadas manilhas Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 14:55 | Atualizado 06/05/2021 15:03

Belford Roxo - As obras na cidade de Belford Roxo estão acontecendo simultaneamente em diversos bairros. Equipes das Secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estão colocando asfalto na Avenida Atlântica, em Heliópolis, Avenida Benjamin Pinto Dias, no Centro, na Avenida Retiro da Imprensa, no Farrula, e na rua Itaporã, em São Leopoldo. Continuando os trabalhos, teve colocação de manilhas na rua Porcina Braga, em Heliópolis e concretagem de meios-fios na rua Dona Luísa, em Shangrilá.

A Avenida Benjamin Pinto dias, no Centro, teve serviços de colocação de asfalto Rafael Barreto / PMBR

“E não vamos parar por aí. Estamos com frentes de obras em lugares que por muitos anos foram esquecidos. A cidade está em transformação e o trabalho está sendo realizado para melhorar a vida de cada cidadão”, garantiu o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. Morador há 55 anos da rua Itaporã, em São Leopoldo, Milton Santana Alves, está acompanhando as obras no bairro.

Morador do bairro São Leopoldo, Milton Santana Alves está vendo a transformação feita na rua Itaporã e em outras vias da localidade Rafael Barreto / PMBR

“Ver meu bairro ser transformado assim é uma satisfação. Hoje tenho orgulho de morar aqui e Belford Roxo”, destacou.