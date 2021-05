A ocorrência foi registrada na 54ª DP Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 18:35

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam no inicio da tarde desta quinta-feira (06/05), um homem que portava uma bomba de fabricação caseira, um rádio comunicador e drogas. A detenção aconteceu no bairro Hiterland, em Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).