Publicado 07/05/2021 15:02

Belford Roxo - A Polícia Civil procura um homem suspeito de atacar com golpes de facas um casal, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na madrugada da última terça-feira (04/05). Segundo os familiares, o agressor é cunhado de Saulo do Nascimento Ferreira, de 42 anos, que foi golpeado junto com a esposa Valquíria Paulo Vieira, de 29. O motivo da desavença seria sobre um cano de água, que teria sido cortado várias vezes pelo agressor. O local da tentativa de assassinato fica próximo ao 39º BPM.

O casal e o autor do crime moram no mesmo terreno. Segundo testemunhas, o criminoso estava sob efeito de drogas. Antes de entrar em sua moradia, o homem subiu a escada que dá acesso à residência do casal, onde os atacou enquanto dormiam. A casa das vítimas não tem porta, o que facilitou o acesso do criminoso.

O homem fugiu e o casal está internado. Imagens de uma câmera de segurança mostra o acusado andando pela rua com a arma na mão, logo após o crime. As vítimas foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse) e seguem internadas. Saulo foi atingido nas costas, fez um exame de tomografia e precisou passar por um processo cirúrgico, já a esposa, teve perfurações nas costas, peito e nos braços e também precisou ser operada. O estado de saúde de ambos é estável.

Policiais da 54ª DP investigam o caso.