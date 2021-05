O encontro reuniu as mães policiais militares em um espaço no bairro São Bernardo Divulgação / PM

Publicado 09/05/2021 13:57

Belford Roxo - O comando do 39º BPM (Belford Roxo) promoveu na tarde da última sexta-feira (07/05), um almoço comemorativo ao Dias das Mães, para as policiais militares mães que integram a corporação, na unidade do bairro São Bernardo.

A deputada federal Daniela do Waguinho, ao lado da tenente-coronel Daniele Neder, felicitou as policiais militares. Divulgação / PM

A iniciativa partiu da comandante do Batalhão, a tenente-coronel Daniele Neder. O encontro que aconteceu no Espaço Kalifa, contou ainda com a participação da deputada federal (MDB), oficiais e mães da unidade com seus filhos. Além do almoço, as mães ainda se deliciaram com um bolo, docinhos e receberam presentes.

Além do almoço, o encontro contou ainda com bolo, docinhos e brindes Divulgação / PM