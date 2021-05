A ocorrência foi registrada da 54ª DP Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 12:38

Belford Roxo - Dois criminosos ficaram feridos após uma troca de tiros com policiais militares do 39º BPM, na noite desta segunda-feira (10/05), na Comunidade Morro do Castro, em Belford Roxo. Na ação, armas e drogas foram apreendidas.

Segundo informações, os agentes estavam fazendo patrulhamento pela localidade, quando foram surpreendidos por tiros de armas de fogo, vindo de criminosos da região. Os PMs revidaram ao ataque, havendo um breve confronto.

De acordo com relatos, ao cessar fogo, dois elementos foram encontrados baleados, logo sendo socorridos ao Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA). Com eles foram apreendidos, armas, munição, rádio transmissor e material entorpecente.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.