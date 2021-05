O processo seletivo contratará profissionais de saúde para o Programa Melhor em Casa Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/05/2021

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo abre nesta segunda-feira (17/05), o processo seletivo simplificado para a contratação e formação de cadastro de reserva para vagas de médico clínico geral, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, psicólogo, farmacêutico, auxiliar de serviços gerais e motorista para compor o auxílio e as equipes do Programa Melhor em Casa. No total são 72 vagas para formação de seis equipes. A inscrição poderá ser feita a partir de meio-dia do dia 17 até às 23h59 de 24 de maio no endereço eletrônico http://saudebelfordroxo.com/ . Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 5 mil.

Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário disponível no link acima (onde podem ser obtidas todas as informações e o edital), além de anexar a seguinte documentação: identidade, CPF, diploma de graduação ou histórico de graduação e diploma ou histórico de maior titulação (quando for o caso); comprovação de experiência (declaração, carteira profissional/ e ou contrato; preencher a declaração de grau de parentesco (está no edital disponível no link); e documento descrito na letra b, do subitem 4.1 do edital, caso seja pessoa com deficiência (PCD).