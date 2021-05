O Belford Roxo em campo no último sábado (15/05) contra o Barcelona Rio Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 22:25

Belford Roxo - Há pouco mais 15 dias para a estreia da Série C do Cariocão, o Sociedade Esportiva intensifica os treinamentos para a abertura da competição. O time belforroxense já realizou uma série de amistosos preparatórios. No último sábado (15/05), empatou em 0 a 0 com Barcelona Rio, que também disputará a Terceirona, no Estádio do Coelho da Rocha, em São João de Meriti.

Com o adiamento do início da competição pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), as equipes estreiam na competição no dia 30 de Maio. O Belford Roxo enfrenta o EC Resende no Estádio Marrentão, às 15h, em Duque de Caxias. Já o Barcelona Rio enfrenta o Itaboraí Profute, às 10h, no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.