Publicado 19/05/2021 09:14 | Atualizado 19/05/2021 09:18

Belford Roxo – Policiais militares do Grupamento de Operações Táticas (GAT) do 39º BPM, na noite desta terça-feira (18/05), trocaram tiros com bandidos no bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo. Os agentes foram alvo da ação dos bandidos, após patrulhamento pela área.

Na operação, além de um criminoso ferido, que foi preso, os agentes apreenderam um revolver calibre 38, rádio transmissor e drogas. Nenhum policial foi ferido na ação.

O bandido foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA), com a ocorrência sendo registrada na 54ª DP.