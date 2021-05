Waguinho (D) e o vereador Markinho Gandra percorreram ruas do bairro Magalhães e viram a situação do canal Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:56

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), percorreu o bairro Nova Aurora e adjacências anunciando melhorias para a região. Acompanhado de secretários e do vereador Markinho Gandra, sua primeira parada foi em Vila Maia, entre as ruas Caminho das Mulheres e Avenida Alberto Sampaio. No lugar de um terreno baldio que atualmente ocupa grande parte do local, Waguinho anunciou uma nova área de lazer com campo de grama sintética e iluminação em led. Em seguida, no Campo do Bela Vista, além de revitalizar o campo com grama sintética, o prefeito anunciou outra área de lazer, asfalto para a região, saneamento e uma nova creche para atender a população.

Já no bairro Magalhães, na rua Maria Cláudia, o prefeito Waguinho afirmou que vai levar saneamento básico, asfalto, uma nova linha de ônibus para o centro, além de canalizar o canal, transformar em área de lazer e construir uma escola para 420 alunos. Em Terra Branca, mais uma praça, no Morro da Torre, mais um conjunto de obras. Diversas obras de infraestrutura, saneamento básico, pavimentação, construção de escola e área de lazer no morro da Torre 1 e 2, Largo da Baiana, morro da rua da Mina e da Sete Foiçadas.

Publicidade

“Esse é um pacote de obras para a região de Nova Aurora, Bela Vista, Vila Maia, Terra Branca, Morro da Torre e Largo da Baiana. São indicações importantes para que a região cresça e se desenvolva. Já comuniquei aos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual), que sempre mandam recursos para a cidade e eu transformo em benefícios para a população”, finalizou Waguinho

--