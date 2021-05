O processo seletivo contratará profissionais de saúde para o Programa Melhor em Casa Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/05/2021 22:04 | Atualizado 19/05/2021 22:15

Programa Melhor em Casa. No total são 72 vagas para formação de seis equipes. A inscrição poderá ser feita até o dia 24 de maio no endereço eletrônico Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo abre nesta quinta-feira (20/05), as inscrições do processo seletivo para a contratação e formação de cadastro de reserva para vagas de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, psicólogo, farmacêutico, auxiliar de serviços gerais e motoristas para atuarem no. No total são 72 vagas para formação de seis equipes. A inscrição poderá ser feita até o dia 24 de maio no endereço eletrônico http://saudebelfordroxo.com/ . Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 5 mil.

Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário disponível no link acima (onde podem ser obtidas todas as informações e o edital), além de anexar a seguinte documentação:

•Identidade

•CPF

•diploma de graduação ou histórico de graduação e diploma ou histórico de maior titulação (quando for o caso);

•comprovação de experiência (declaração, carteira profissional/ e ou contrato);

•Declaração de grau de parentesco (anexo V do edital).

•A presentar original e cópia do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses a contar da data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como provável causa da deficiência (em caso da pessoa com deficiência);

Inicialmente as inscrições que começariam no dia 17/05, foram adiadas, e agora acontecem até o dia 24 de maio.