Polícia prende em Belford Roxo casal de milicianos acusados de matar empresários em MG

De acordo com as investigações, o homem faz parte da milícia que atua em Belford Roxo e foi contratado para matar dois empresários em Candeias, no estado de Minas Gerais.

Publicado 20/05/2021 13:36 | Atualizado há 1 hora