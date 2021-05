Por O Dia

Publicado 20/05/2021 20:25 | Atualizado 20/05/2021 20:33

Belford Roxo – Os policiais da 54ª DP resolveram ampliar as investigações sobre os maus-tratos sofridos pelo garoto autista de 8 anos, resgatado na segunda-feira (17/05), no bairro Gogó da Ema, em Belford Roxo. A polícia apura se o avô do garoto sabia da forma que a mãe e a avó tratavam o jovem, se era conivente com a situação. O pai da criança está preso, cumprindo pena por tráfico de drogas.