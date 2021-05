Por O Dia

Publicado 21/05/2021 11:14 | Atualizado 21/05/2021 11:16

Belford Roxo - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem morto, na noite desta quinta-feira (20/05), na Estrada Doutor Farrula, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. A vítima não resistiu e veio a óbito no local da batida.

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (20/05) na Estrada Doutor Farrula Reprodução

Segundo informações de moradores que presenciaram o acidente, os veículos se chocaram de frente. O senhor que conduzia a motocicleta não resistiu ao impacto, falecendo no local.O Corpo de Bombeiros foi acionado e permaneceu no local até a retirada do corpo. O trânsito na região apresentou lentidão no momento do acidente, porém, voltou ao normal após a vítima ser levada.