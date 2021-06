Secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, com o lutadores de caratê da Vila Olímpica - Divulgação

Secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, com o lutadores de caratê da Vila OlímpicaDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 12:17 | Atualizado 16/06/2021 16:18

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo iniciou nesta terça-feira (15/06) as aulas de caratê para os alunos portadores de necessidades especiais, da Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, no bairro Nova Piam. A iniciativa é uma parceira entre as secretarias de Esporte e Lazer e Educação de Belford Roxo.

“Graças ao prefeito Waguinho (MDB) estamos realizando o pontapé inicial de uma parceria com a Secretaria de Educação que dará bons frutos para comunidade e com certeza será um exemplo para outros municípios. A inclusão traz benefícios para os alunos com necessidades especiais, para o restante dos alunos e para sociedade. Estamos em um momento, que a criança está sendo vista com carinho e atenção pelo nosso prefeito em todas as esferas. Entre as várias ações que o governo vem realizando está à elaboração de um Plano Municipal pela Primeira Infância de Belford Roxo, coordenado pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB)”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



Publicidade

A Escola Municipal Albert Sabin é uma unidade pública que oferece educação especial e ensino fundamental a centenas de portadores de deficiência e também a crianças de até 4 anos do ensino regular. Fazendo, assim, com que os pequenos aprendam a conviver juntos.



“Utilizar a Vila Olímpica para que os alunos tenham mobilidade devido ao fato de ficarem somente na sala de aula, sempre foi meu desejo. Um desejo ainda maior é vê-los nos Jogos Paraolímpicos e sei que com o treinamento na vila, pode ser possível. Na Albert Sabin existem crianças com habilidades para o esporte, arte e outras atividades. Também, temos alunos com cognitivo preservado com capacidade de chegar até a faculdade. O fato é que todos aprendem alguma coisa. Essa parceria será ampliada para outras modalidades esportivas, pois temos professores preparados e contamos com o apoio do secretário de Educação, Denis Macedo e do secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes. Tenho que agradecer ao prefeito Waguinho por estar dando dignidade a Educação e estimular a união entre as diversas secretárias para melhor qualidade de vida da nossa população”, finalizou a diretora da Escola municipal de Educação especial Albert Sabin, Eliane Almeida.



Publicidade

Segundo a professora Thaisa de Paula Neves, a introdução do caratê nas atividades escolares é de contribuição global e imensurável. Global, pois esporte é necessário para a saúde mental, para o equilíbrio emocional e para o desenvolvimento físico.

"Sem dúvida tirar as crianças da sala de aula para participarem de um esporte em frente à unidade escolar é valiosíssimo para o crescimento social, para disciplina e para movimentação dos espaços. As crianças de Belford Roxo merecem o melhor", destacou a professora.



Publicidade

VILA OLÍMPICA DE BELFORD ROXO

A Vila Olímpica de Belford Roxo, também oferece ao público em geral, aulas de caratê, uma das lutas orientais com mais adeptos em todo o mundo e fará parte dos Jogos Olímpicos de 2021. Este esporte é uma das modalidades esportivas gratuitas disponíveis na Vila Olímpica de Belford Roxo. Todas as terças-feiras de 08h às 09h e de 18h30 às 20h30, às quintas-feiras de 18h30 às 20h30, e às sextas-feiras de 14h a 15h.



Publicidade

O mestre faixa preta 6º Dan, Ademir Gonçalves, 54 anos, sendo 40 anos dedicados ao karatê, comanda no tatame as aulas de artes marciais da luta milenar criada pelos japoneses. Podem participar das atividades, crianças e jovens a partir de 7 anos, além dos adultos até 80 anos. Diversos atletas de caratê que participam do programa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer disputam competições nacionais e internacionais da modalidade. E desse celeiro de atletas saíram diversos medalha de ouro, entre eles: Gabriele Santos, Joice Lemos e Lucas Barreto, campeões Brasileiro e Tiago Amaral, campeão Carioca



“Minha finalidade é formar cidadãos e campeões da nossa cidade, mostrando o potencial e a qualidade dos nossos atletas. É fundamental que crianças e jovens que integrem minha equipe estejam matriculados na escola. Temos que conciliar o esporte com a educação, isso é importante. O karatê é uma modalidade onde o respeito ao companheiro e aos adversários são regras, aliado à disciplina que a luta exige. Agradeço ao prefeito Waguinho por nos apoiar na implementação do nosso esporte no município e ao secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes pela atenção que vem dando a todos na Vila Olímpica”, destaca o mestre de Karatê, Ademir Gonçalves.

Publicidade

Os interessados com menos de 18 anos, devem procurar o complexo esportivo, no bairro Nova Piam, acompanhado de um responsável. Documentação necessária para inscrição de menores: Originais Certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência, declaração escolar, uma foto 3 X 4, atestado médico e responsável com documento.

Documentação necessária para maiores de 18 anos: Carteira de identidade, comprovante de residência, uma foto 3X4 e atestado médico. As aulas serão ministradas obedecendo o protocolo contra a pandemia do Covid-19.

Publicidade

A Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n, Bairro Nova Piam. Mais informações no telefone: (21) 97037-3417 (Avelino Ribeiro)