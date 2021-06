O novo vice-presidente da Inocentes, Leandro Santoro, com o presidente Reginaldo Gomes - Divulgação

Publicado 16/06/2021 12:58

Belford Roxo - O presidente da GRES Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, empossou nesta quarta-feira (16/06), seu novo vice-presidente, o empresário Leandro Santoro, que assume no lugar de Ícaro Ribeiro, que passa a comandar a nova vice-presidência social, cultural e de projetos.

“Iniciamos recentemente uma parceria com o Grupo Hospitalar Fluminense que certamente trará excelentes frutos para nossa cidade. O Leandro Santoro gosta de empreender e sua chegada dará uma dinâmica aos nossos projetos, uma cara jovem, que certamente impulsionará nossas ações. O Ícaro continuará à frente dos trabalhos culturais e planejamentos como sempre fez com excelência. Desejo boas-vindas ao novo vice-presidente, sei que honrará as cores da nossa agremiação com amor e dedicação”, destaca o presidente Reginaldo Gomes.



Leandro Santoro é empresário na região, presidente do Grupo Hospitalar Fluminense, que é referência na Baixada Fluminense em atendimento pelo SUS no combate à COVID-19 e no atendimento à mulher vítima de violência, através de convênio com a prefeitura de Belford Roxo.



Apaixonado por carnaval e figura presente nos desfiles na Sapucaí, Santoro acredita que pode contribuir muito, com sua trajetória, para o crescimento da agremiação.



“Tenho um amor enorme por essa cidade e agradeço imensamente ao presidente Reginaldo pela confiança em nosso trabalho e ao prefeito Waguinho que possibilitou essa aproximação. Ter essa oportunidade de fazer parte de uma agremiação como a Inocentes de Belford Roxo, minha escola do coração, é um enorme privilégio. Junto com o presidente Reginaldo e sua diretoria, venho somar com grande entusiasmo por novos projetos de crescimento. Tenho muitos amigos que desfilam a muitos anos por esse pavilhão, o que só aumenta nossa responsabilidade em buscar do melhor”, disse Santoro.



Samba e Futebol



Além de incentivar a cultura, através da escola de samba, o time de futebol Sociedade Esportiva Belford Roxo, que disputa a série C do Campeonato Carioca, já conta com o patrocínio do Hospital Fluminense em sua camisa.