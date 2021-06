A quadra da Inocentes de Belford Roxo fica no Parque São Vicente - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 22:28

Belford Roxo - A quadra da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro Parque São Vicente, será mais uma vez nesta sexta-feira e sábado (18 e 19 de junho), das 10h às 16h, ponto de distribuição dos cartões do Programa Supera RJ. O objetivo é contemplar milhares de famílias belforroxenses, que passarão a receber o benefício, com o auxílio emergencial de R$ 200 reais, tendo acréscimo de R$ 50 reais para cada filho, limitado a dois menores. Com isso, pessoas com alta vulnerabilidade financeira e social, além de microempreendedores, autônomos e profissionais liberais, atingidos em cheio pela pandemia da Covid-19 estão sendo beneficiados pelo Governo Estadual.

“No último final de semana atendemos aproximadamente mil famílias, mas ainda é pouco pelo volume de cartões que ainda temos para entregar, a maioria das pessoas não tomaram ciência que tem direito, mesmo o Governo Estadual fazendo propagandas e comunicando através da internet. Peço para que os moradores de Belford Roxo se informem se tem direito e venha retirar seu cartão. Estamos disponíveis, e com uma estrutura montada para que o atendimento seja rápido, com uma equipe formada por dezenas de pessoas. Em um local de fácil acesso e urbanizado graças ao trabalho do prefeito Waguinho (MDB), que vem mudando a cara da cidade. É muito satisfatório colocar nossa quadra para prestar um trabalho solidário, graças à parceria da Lierj, com o programa Supera RJ”, disse o presidente da Inocentes de Belford Roxo e secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes.



Para retirar seus cartões as pessoas precisam estar cadastradas. E para tirar dúvidas, acesse o site: superarj.rj.gov.br ou entre em contato pelo telefone 0800 071 7474.



Quem pode receber o auxílio



• Inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (Cadúnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza;

• Pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 178,00;

• Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501,00 a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda;

• Cidadãos com o CPF regularizado;

• Maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes.

Quem não pode receber o auxílio

• Beneficiários do bolsa família ou de qualquer auxílio emergencial federal ou municipal;

• Quem recebe benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas, como pensão, aposentadoria e seguro-desemprego;

• Pessoas com renda, no ano de 2020, igual ou superior a R $28.559,70.