Publicado 17/06/2021 13:31 | Atualizado 17/06/2021 13:33

Belford Roxo - Agentes da Guarda Municipal de Belford Roxo encontraram no início da noite desta quarta-feira (16/06), um idoso perdido no Centro. Apesar de o homem parecer um pouco desorientado, os agentes conseguiram localizar a família do senhor.

De acordo com a Guarda Municipal, depois de algumas tentativas, os guardas localizaram o endereço do senhor, que reside na Rua Almeida Santos.

Ao chegar no local, moradores informaram aos guardas que a família estava à procura do idoso. Ele foi acolhido pelo neto Thiago, que informou que seu avô tem Alzheimer. Participaram da ocorrência, os agentes inspetores Marcos Luiz, Jurandir e Adilson.