DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival - Matheus Inácio/Divulgação

DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação

Publicado 12/09/2026 16:42

DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação



Com mais de 350 mil seguidores no Instagram e ultrapassando 230 mil no TikTok, G Vibe construiu uma identidade própria ao revisitar clássicos do funk carioca e do rap, especialmente aqueles que fizeram sucesso a partir dos anos 2000.



A proposta ganhou força com a label “Aonde Você Estava Nessa Época?”, que se transformou em um dos principais símbolos do trabalho do DJ. O bordão surgiu de forma espontânea durante uma gravação caseira, quando ele tocava músicas antigas e perguntou para a câmera onde as pessoas estavam naquela época. O conteúdo viralizou e a frase acabou incorporada ao projeto.



A label promove uma verdadeira viagem no tempo, reunindo músicas que despertam lembranças e fazem o público cantar e dançar. Para G Vibe, levar esse trabalho ao Rock in Rio, justamente no Camarote Favela, tornou a estreia ainda mais especial.



“Estou me sentindo honrado de estar fazendo parte pela primeira vez desse festival gigante e é ainda mais legal por ser no Camarote Favela. Tem tudo a ver com o meu trabalho, que tem foco no funk”, afirmou.



O DJ explica que seu set passeia por diferentes momentos da música que marcou sua geração. Com mais de 350 mil seguidores no Instagram e ultrapassando 230 mil no TikTok, G Vibe construiu uma identidade própria ao revisitar clássicos do funk carioca e do rap, especialmente aqueles que fizeram sucesso a partir dos anos 2000.A proposta ganhou força com a label “Aonde Você Estava Nessa Época?”, que se transformou em um dos principais símbolos do trabalho do DJ. O bordão surgiu de forma espontânea durante uma gravação caseira, quando ele tocava músicas antigas e perguntou para a câmera onde as pessoas estavam naquela época. O conteúdo viralizou e a frase acabou incorporada ao projeto.A label promove uma verdadeira viagem no tempo, reunindo músicas que despertam lembranças e fazem o público cantar e dançar. Para G Vibe, levar esse trabalho ao, justamente no Camarote Favela, tornou a estreia ainda mais especial.“Estou me sentindo honrado de estar fazendo parte pela primeira vez desse festival gigante e é ainda mais legal por ser no Camarote Favela. Tem tudo a ver com o meu trabalho, que tem foco no funk”, afirmou.O DJ explica que seu set passeia por diferentes momentos daque marcou sua geração.

DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação



“Eu faço um passeio tocando raps que marcaram gerações. Minha label se chama ‘Aonde você estava nessa época?’. É uma viagem que vem do ano 2000 até agora. A galera abraçou esse projeto. Tem clássicos que marcaram gerações e estão sendo reacendidos agora”, contou.



A apresentação também simboliza a força da cultura produzida nas periferias do Rio e na Baixada Fluminense. Com uma trajetória construída a partir das referências dos bailes e do funk, G Vibe chega ao Rock in Rio levando para o festival uma sonoridade que faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiros.



“Para mim está sendo tudo maravilhoso. Estou muito feliz”, celebrou o DJ. “Eu faço um passeio tocando raps que marcaram gerações. Minha label se chama ‘Aonde você estava nessa época?’. É uma viagem que vem do ano 2000 até agora. A galera abraçou esse projeto. Tem clássicos que marcaram gerações e estão sendo reacendidos agora”, contou.A apresentação também simboliza a força da cultura produzida nas periferias do Rio e na. Com uma trajetória construída a partir das referências dos, G Vibe chega ao Rock in Rio levando para o festival uma sonoridade que faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiros.“Para mim está sendo tudo maravilhoso. Estou muito feliz”, celebrou o DJ.

Danilo Rodrigues Dutra (Agência Dutra) e Gabriela Lopes (MQ Eventos e CEO do Camarote Favela) Matheus Inácio/Divulgação

Criado pela MQ Eventos, sob a liderança de Gabriela Lopes, o Camarote Favela nasceu com um propósito claro: valorizar a cultura que move o Brasil e o mundo. Desde 2020, no Setor 5 da Marquês de Sapucaí, o espaço tornou-se ponto de encontro entre quem faz o espetáculo acontecer e quem vive de perto a energia da maior festa popular do país. Reunindo foliões, artistas, empresários, marcas, lideranças e parceiros, o Camarote é um ambiente de conexões, celebração e oportunidades.