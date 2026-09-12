DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação

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Igor Silva
Da Baixada Fluminense para um dos maiores festivais de música do mundo. Paulo Vitor Santos da Conceição, o DJ G Vibe, nascido no Vale do Ipê, em Belford Roxo, fez sua estreia no Rock in Rio em uma apresentação no Camarote Favela. O momento marca uma nova etapa na carreira do jovem de 28 anos, que começou a tocar aos 14 e vem ganhando destaque ao resgatar músicas que marcaram diferentes gerações.
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival - Matheus Inácio/Divulgação
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação


Com mais de 350 mil seguidores no Instagram e ultrapassando 230 mil no TikTok, G Vibe construiu uma identidade própria ao revisitar clássicos do funk carioca e do rap, especialmente aqueles que fizeram sucesso a partir dos anos 2000.

A proposta ganhou força com a label “Aonde Você Estava Nessa Época?”, que se transformou em um dos principais símbolos do trabalho do DJ. O bordão surgiu de forma espontânea durante uma gravação caseira, quando ele tocava músicas antigas e perguntou para a câmera onde as pessoas estavam naquela época. O conteúdo viralizou e a frase acabou incorporada ao projeto.

A label promove uma verdadeira viagem no tempo, reunindo músicas que despertam lembranças e fazem o público cantar e dançar. Para G Vibe, levar esse trabalho ao Rock in Rio, justamente no Camarote Favela, tornou a estreia ainda mais especial.

“Estou me sentindo honrado de estar fazendo parte pela primeira vez desse festival gigante e é ainda mais legal por ser no Camarote Favela. Tem tudo a ver com o meu trabalho, que tem foco no funk”, afirmou.

O DJ explica que seu set passeia por diferentes momentos da música que marcou sua geração.
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival - Matheus Inácio/Divulgação
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação


“Eu faço um passeio tocando raps que marcaram gerações. Minha label se chama ‘Aonde você estava nessa época?’. É uma viagem que vem do ano 2000 até agora. A galera abraçou esse projeto. Tem clássicos que marcaram gerações e estão sendo reacendidos agora”, contou.

A apresentação também simboliza a força da cultura produzida nas periferias do Rio e na Baixada Fluminense. Com uma trajetória construída a partir das referências dos bailes e do funk, G Vibe chega ao Rock in Rio levando para o festival uma sonoridade que faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiros.

“Para mim está sendo tudo maravilhoso. Estou muito feliz”, celebrou o DJ.
Danilo Rodrigues Dutra (Agência Dutra) e Gabriela Lopes (MQ Eventos e CEO do Camarote Favela) - Matheus Inácio/Divulgação
Danilo Rodrigues Dutra (Agência Dutra) e Gabriela Lopes (MQ Eventos e CEO do Camarote Favela) Matheus Inácio/Divulgação
Criado pela MQ Eventos, sob a liderança de Gabriela Lopes, o Camarote Favela nasceu com um propósito claro: valorizar a cultura que move o Brasil e o mundo. Desde 2020, no Setor 5 da Marquês de Sapucaí, o espaço tornou-se ponto de encontro entre quem faz o espetáculo acontecer e quem vive de perto a energia da maior festa popular do país. Reunindo foliões, artistas, empresários, marcas, lideranças e parceiros, o Camarote é um ambiente de conexões, celebração e oportunidades.
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DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival
Danilo Rodrigues Dutra (Agência Dutra) e Gabriela Lopes (MQ Eventos e CEO do Camarote Favela)