DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival Matheus Inácio/Divulgação
Com mais de 350 mil seguidores no Instagram e ultrapassando 230 mil no TikTok, G Vibe construiu uma identidade própria ao revisitar clássicos do funk carioca e do rap, especialmente aqueles que fizeram sucesso a partir dos anos 2000.
A proposta ganhou força com a label “Aonde Você Estava Nessa Época?”, que se transformou em um dos principais símbolos do trabalho do DJ. O bordão surgiu de forma espontânea durante uma gravação caseira, quando ele tocava músicas antigas e perguntou para a câmera onde as pessoas estavam naquela época. O conteúdo viralizou e a frase acabou incorporada ao projeto.
A label promove uma verdadeira viagem no tempo, reunindo músicas que despertam lembranças e fazem o público cantar e dançar. Para G Vibe, levar esse trabalho ao Rock in Rio, justamente no Camarote Favela, tornou a estreia ainda mais especial.
“Estou me sentindo honrado de estar fazendo parte pela primeira vez desse festival gigante e é ainda mais legal por ser no Camarote Favela. Tem tudo a ver com o meu trabalho, que tem foco no funk”, afirmou.
O DJ explica que seu set passeia por diferentes momentos da música que marcou sua geração.
“Eu faço um passeio tocando raps que marcaram gerações. Minha label se chama ‘Aonde você estava nessa época?’. É uma viagem que vem do ano 2000 até agora. A galera abraçou esse projeto. Tem clássicos que marcaram gerações e estão sendo reacendidos agora”, contou.
A apresentação também simboliza a força da cultura produzida nas periferias do Rio e na Baixada Fluminense. Com uma trajetória construída a partir das referências dos bailes e do funk, G Vibe chega ao Rock in Rio levando para o festival uma sonoridade que faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiros.
“Para mim está sendo tudo maravilhoso. Estou muito feliz”, celebrou o DJ.
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