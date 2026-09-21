Homem é apontado como integrante do Comando Vermelho e teria atuado na venda de drogas na Comunidade da Palmeira - Divulgação

Homem é apontado como integrante do Comando Vermelho e teria atuado na venda de drogas na Comunidade da PalmeiraDivulgação

Publicado 21/09/2026 17:08

Um homem condenado a mais de nove anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

Segundo as investigações da especializada, o homem é apontado como integrante do Comando Vermelho e teria atuado na venda de drogas na Comunidade da Palmeira.

Em 2024, ele havia sido preso em flagrante na mesma comunidade. De acordo com a Polícia Civil, na ocasião, o homem vendia drogas acompanhado de outros suspeitos e portava uma arma de fogo.

Após ações de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o condenado na casa de parentes. Conforme a polícia, ele estava escondido no imóvel e não ofereceu resistência durante a abordagem.

O homem foi levado para a sede da Desarme, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.