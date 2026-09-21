Homem é apontado como integrante do Comando Vermelho e teria atuado na venda de drogas na Comunidade da PalmeiraDivulgação
Homem condenado por tráfico é preso pela Polícia Civil em Belford Roxo
Segundo a Desarme, condenado a mais de nove anos estava foragido e foi localizado na casa de parentes
Homem condenado por tráfico é preso pela Polícia Civil em Belford Roxo
Segundo a Desarme, condenado a mais de nove anos estava foragido e foi localizado na casa de parentes
Belford Roxo premia projetos de alfabetização e seleciona professoras para etapa regional
Danielle Gama e Luana Braga ganharam em suas categorias e representarão o município no III Prêmio Magda Soares
PM prende homem e apreende adolescente após perseguição em Belford Roxo
Dupla estava em motocicleta roubada e foi alcançada depois de perder o controle do veículo durante tentativa de fuga
Belford Roxo capacita profissionais da Atenção Primária para prevenção do suicídio
Seminário reuniu médicos e enfermeiros das unidades de Saúde da Família e discutiu atendimento a pessoas em sofrimento psíquico
PM prende dois homens e apreende adolescente em ações em Belford Roxo
Ocorrências foram registradas no Castelar e no Morro do Sapo, onde policiais também apreenderam drogas e quatro rádios transmissores
Belford Roxo mantém matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos
Inscrições para a EJA podem ser feitas em 13 unidades da rede municipal e são destinadas a pessoas a partir dos 15 anos que desejam retomar o Ensino Fundamental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.