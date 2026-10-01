Integrante de quadrilha de roubo e sequestro foi preso em operação da Delegacia de Belford RoxoReprodução
Segundo informações da Polícia Civil, o grupo é investigado por uma série de ataques cometidos na região. O modus operandi é descrito com bastante violência, com as vítimas sendo mantidasem cárcere e muitas vezes sofrendo agressões e ameaças de assassinato. Em algumas oportunidades as vítimas também foram extorquidas e obrigadas a fazer transferências de dinheiro, modalidade conhecida como sequestro-relâmpago.
Suspeito estaria se preparando para novos crimes
A prisão ocorreu depois que os policiais receberam informações de que o investigado estaria se preparando para cometer novos crimes naquela noite. A equipe iniciou diligências e conseguiu encontrá-lo em Santa Amélia.
Com ele, foram apreendidos um revólver e telefones celulares. De acordo com a Polícia Civil, dois dos aparelhos tinham registros de roubo em diferentes regiões do estado. A origem dos celulares e as circunstâncias em que chegaram às mãos do suspeito também são investigadas.
O material apreendido poderá auxiliar a delegacia a avançar nas apurações sobre a atuação da quadrilha e eventuais conexões com outros crimes.
Sete procedimentos são investigados
A 54ª DP apura ao menos sete procedimentos nos quais o homem preso é investigado por possível envolvimento com o grupo. A polícia informou ainda que existem reconhecimentos formais feitos por vítimas em alguns desses casos.
Apesar de ser investigado pelos roubos, o homem foi autuado em flagrante, desta vez, por posse irregular de arma de fogo e receptação. As investigações continuam para identificar outros integrantes e esclarecer a participação de cada suspeito nos crimes atribuídos ao grupo.
A identidade dele seguirá mantida em sigilo para não atrapalhar a Polícia Civil na identificação dos comparsas. Novas diligencias sobre o caso devem ocorrer nos próximos dias.
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