As equipes atuaram com maquinários na aplicação do asfalto, como, um veículo rolo compressor utilizado para firmar o novo asfaltoDivulgação
Ruas do Wona recebem novo asfalto e obras de revitalização em Belford Roxo
Intervenções estão concentradas na Rua Zagalo e em vias próximas ao Parque Floresta Linda
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