As equipes atuaram com maquinários na aplicação do asfalto, como, um veículo rolo compressor utilizado para firmar o novo asfalto - Divulgação

As equipes atuaram com maquinários na aplicação do asfalto, como, um veículo rolo compressor utilizado para firmar o novo asfaltoDivulgação

Publicado 02/10/2026 07:29

A Prefeitura de Belford Roxo realiza obras de asfaltamento e revitalização de ruas do bairro Wona e da região. As intervenções, executadas pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, chegaram à Rua Zagalo e a vias próximas ao Parque Floresta Linda.

Os trabalhos incluem a aplicação de uma nova camada de asfalto. Durante o serviço, as equipes utilizam máquinas como o rolo compressor, responsável pela compactação do pavimento e regularização da superfície da via.

Intervenções buscam melhorar mobilidade

O secretário municipal de Ação Comunitária, Dudu Canella, acompanhou os trabalhos. Segundo ele, as intervenções têm como objetivo melhorar as condições de circulação para motoristas e pedestres.

“Estamos melhorando a mobilidade urbana e dando mais segurança aos motoristas e pedestres com a colocação do novo asfalto no Wona”, afirmou o secretário.