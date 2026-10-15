Os dois são suspeitos de participar de um esquema que utilizava solicitações de corridas em perfis femininos - Divulgação

Os dois são suspeitos de participar de um esquema que utilizava solicitações de corridas em perfis femininos Divulgação

Publicado 15/10/2026 09:35

Uma investigação sobre assaltos a motoristas de aplicativo na Baixada Fluminense levou à prisão preventiva de Andre Luiz Conceição da Silva e Thales da Silva Costa, na última quarta-feira (14). Os dois são suspeitos de participar de um esquema que utilizava solicitações de corridas em perfis femininos para abordar vítimas em Belford Roxo

A operação foi realizada pela 54ª DP (Belford Roxo), após a Justiça expedir mandados de prisão contra os investigados. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos se passavam por passageiras nas plataformas e, depois de embarcarem, rendiam os motoristas com armas de fogo.



As vítimas eram mantidas sob ameaça enquanto os assaltantes recolhiam pertences e exigiam acesso aos celulares e aplicativos bancários. A partir das senhas obtidas, o grupo conseguia movimentar dinheiro, realizar transferências via Pix e até contratar empréstimos em nome dos condutores.



Corrida terminou com prejuízo de milhares de reais



Entre os casos apurados está o de um motorista que, em 13 de março, recebeu uma solicitação de viagem para Belford Roxo. O que seria uma corrida terminou em assalto, após dois homens armados renderem o trabalhador durante o percurso.



Além de perder o telefone, a vítima teve suas contas utilizadas em operações não autorizadas. O prejuízo chegou a R$ 7,1 mil, considerando transferências bancárias e empréstimos realizados pelos suspeitos.

Para identificar os envolvidos, os investigadores cruzaram registros financeiros, informações de plataformas digitais e dados de localização de aparelhos celulares. Depoimentos de testemunhas e procedimentos de reconhecimento também contribuíram para a apuração.



Investigação aponta atuação recorrente



A Polícia Civil identificou indícios de que o grupo repetia o mesmo método em diferentes plataformas de transporte. Os celulares levados nos assaltos eram posteriormente comercializados, enquanto o dinheiro obtido era repartido entre os participantes.



Outro nome citado na investigação é João Vitor de Souza, apontado como possível integrante do esquema. Ele morreu antes da conclusão das apurações. Conforme a polícia, o caso foi registrado como suicídio, ocorrido após ele saber que a ex-companheira havia prestado depoimento às autoridades.



Com as duas prisões, a polícia mantém as investigações para verificar a existência de outras vítimas, identificar eventuais participantes e esclarecer a dimensão dos prejuízos provocados pelos roubos. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.