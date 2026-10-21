Profissionais da Assistência Social participaram do lançamento da Cartilha do Educador SocialDivulgação
Intitulada Cartilha Educador Social no CREAS, a publicação reúne informações sobre as atribuições desses profissionais, os procedimentos de acolhimento e o desenvolvimento de atividades socioeducativas. O conteúdo também aborda a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e da atuação conjunta com outros serviços da rede de proteção.
O material também orienta sobre a integração dos educadores sociais com os demais integrantes das equipes, buscando organizar o trabalho desenvolvido nas unidades e contribuir para a garantia dos direitos dos usuários.
Os CREAS integram a política pública de assistência social e oferecem acompanhamento especializado a pessoas e famílias em situações de risco pessoal ou social, especialmente quando há ameaça ou violação de direitos.
“Essa cartilha é uma ferramenta importante para orientar e fortalecer o trabalho dos educadores sociais nos CREAS. Investir na capacitação dos profissionais é fundamental para qualificar o atendimento, garantir direitos e oferecer um acompanhamento cada vez mais humanizado às pessoas e famílias que precisam da Proteção Social Especial”, afirmou.
Segundo a Secretaria, a publicação também pretende valorizar a atuação dos educadores sociais, que participam das atividades de acolhimento, orientação e acompanhamento dos usuários.
A proposta é contribuir para o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas e fortalecer o trabalho realizado pelas equipes da assistência social no município.
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