Profissionais da Assistência Social participaram do lançamento da Cartilha do Educador Social - Divulgação

Profissionais da Assistência Social participaram do lançamento da Cartilha do Educador SocialDivulgação

Publicado 21/10/2026 08:49





Intitulada Cartilha Educador Social no CREAS, a publicação reúne informações sobre as atribuições desses profissionais, os procedimentos de acolhimento e o desenvolvimento de atividades socioeducativas. O conteúdo também aborda a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e da atuação conjunta com outros serviços da rede de proteção.

Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense , lançou uma cartilha destinada à capacitação dos educadores sociais que trabalham nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Apresentado na quinta-feira (15), o material foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) para orientar os profissionais e aprimorar o atendimento prestado às pessoas e famílias acompanhadas pela rede de Proteção Social Especial.Intitulada Cartilha Educador Social no CREAS, a publicação reúne informações sobre as atribuições desses profissionais, os procedimentos de acolhimento e o desenvolvimento de atividades socioeducativas. O conteúdo também aborda a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e da atuação conjunta com outros serviços da rede de proteção.

Cartilha aborda ética e atendimento aos usuários



Entre os temas apresentados estão o respeito à privacidade, o sigilo profissional e a postura ética durante o acompanhamento das pessoas atendidas pelos CREAS.



O material também orienta sobre a integração dos educadores sociais com os demais integrantes das equipes, buscando organizar o trabalho desenvolvido nas unidades e contribuir para a garantia dos direitos dos usuários.



Os CREAS integram a política pública de assistência social e oferecem acompanhamento especializado a pessoas e famílias em situações de risco pessoal ou social, especialmente quando há ameaça ou violação de direitos.



Capacitação busca qualificar serviços de assistência social



O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, destacou que a cartilha será utilizada como ferramenta de estudo e apoio à formação dos profissionais.



“Essa cartilha é uma ferramenta importante para orientar e fortalecer o trabalho dos educadores sociais nos CREAS. Investir na capacitação dos profissionais é fundamental para qualificar o atendimento, garantir direitos e oferecer um acompanhamento cada vez mais humanizado às pessoas e famílias que precisam da Proteção Social Especial”, afirmou.



Segundo a Secretaria, a publicação também pretende valorizar a atuação dos educadores sociais, que participam das atividades de acolhimento, orientação e acompanhamento dos usuários.



A proposta é contribuir para o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas e fortalecer o trabalho realizado pelas equipes da assistência social no município.