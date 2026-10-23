A mobilização chamará a atenção para a cidadania, prevenção e o cuidado com a saúde da mulherDivulgação
As inscrições estão abertas pelo site oficial do evento. Os primeiros mil inscritos terão direito a um kit com camisa e número de participação. A retirada foi programada para quinta-feira (22), na Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação do comprovante de inscrição e documento com foto. A caminhada terá premiação para os três primeiros colocados.
A mobilização acontece pelo segundo ano consecutivo na atual gestão municipal. Segundo a prefeitura, a edição de 2025 reuniu mais de duas mil mulheres. Neste ano, a programação será ampliada com diferentes atendimentos à população.
A programação inclui ainda atendimentos de nutrição, psicologia, auriculoterapia e serviços odontológicos em unidade móvel, com avaliação bucal, limpeza, extrações e aplicação de flúor. Também haverá distribuição de kits de higiene bucal, preservativos e orientações sobre prevenção de doenças. A Secretaria da Mulher oferecerá informações por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel).
A assistência social disponibilizará atualização de cadastros, informações sobre benefícios e encaminhamentos. Também estão previstos serviços de documentação, assistência jurídica, atendimentos ao público idoso e atividades de cuidados pessoais, como corte de cabelo e limpeza de pele.
Na área da educação, haverá orientações sobre matrículas e pré-matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A programação contará ainda com distribuição de flores e mudas pelo projeto Território Verde e cadastro para castração de animais. Informações sobre a caminhada e os serviços podem ser obtidas pelo telefone (21) 96699-2915.
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