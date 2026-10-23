A mobilização chamará a atenção para a cidadania, prevenção e o cuidado com a saúde da mulher - Divulgação

A mobilização chamará a atenção para a cidadania, prevenção e o cuidado com a saúde da mulherDivulgação

Publicado 23/10/2026 12:12





As inscrições estão abertas pelo site oficial do evento. Os primeiros mil inscritos terão direito a um kit com camisa e número de participação. A retirada foi programada para quinta-feira (22), na Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação do comprovante de inscrição e documento com foto. A caminhada terá premiação para os três primeiros colocados.



A mobilização acontece pelo segundo ano consecutivo na atual gestão municipal. Segundo a prefeitura, a edição de 2025 reuniu mais de duas mil mulheres. Neste ano, a programação será ampliada com diferentes atendimentos à população. A Prefeitura de Belford Roxo realiza, neste sábado (24), uma caminhada em alusão ao Outubro Rosa, acompanhada de uma ação social com serviços gratuitos de saúde, assistência social, educação e cidadania. A concentração será às 6h30, em frente ao Dom Atacadista, na Avenida Joaquim da Costa Lima, nº 2009, no bairro Piam. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher.As inscrições estão abertas pelo site oficial do evento. Os primeiros mil inscritos terão direito a um kit com camisa e número de participação. A retirada foi programada para quinta-feira (22), na Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação do comprovante de inscrição e documento com foto. A caminhada terá premiação para os três primeiros colocados.A mobilização acontece pelo segundo ano consecutivo na atual gestão municipal. Segundo a prefeitura, a edição de 2025 reuniu mais de duas mil mulheres. Neste ano, a programação será ampliada com diferentes atendimentos à população.

Exames e atendimentos gratuitos de saúde



A ação social será realizada das 7h às 13h, no estacionamento em frente à Prefeitura de Belford Roxo, na Rua Umbelina Barcelos, no bairro São Bernardo, onde também será a chegada da caminhada. Entre os serviços previstos estão mamografias, exames preventivos, eletrocardiogramas, ultrassonografias, coleta de sangue, vacinação e consultas com clínico geral.



A programação inclui ainda atendimentos de nutrição, psicologia, auriculoterapia e serviços odontológicos em unidade móvel, com avaliação bucal, limpeza, extrações e aplicação de flúor. Também haverá distribuição de kits de higiene bucal, preservativos e orientações sobre prevenção de doenças. A Secretaria da Mulher oferecerá informações por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel).



Serviços de cidadania, emprego e assistência social



Além dos atendimentos médicos, moradores poderão buscar orientações sobre vagas de emprego, seguro-desemprego, Carteira de Trabalho Digital e cursos profissionalizantes. Empreendedores terão acesso a serviços relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), enquanto a Secretaria de Fazenda prestará orientações sobre IPTU e a Procuradoria-Geral do Município atenderá demandas relacionadas à dívida ativa.



A assistência social disponibilizará atualização de cadastros, informações sobre benefícios e encaminhamentos. Também estão previstos serviços de documentação, assistência jurídica, atendimentos ao público idoso e atividades de cuidados pessoais, como corte de cabelo e limpeza de pele.



Na área da educação, haverá orientações sobre matrículas e pré-matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A programação contará ainda com distribuição de flores e mudas pelo projeto Território Verde e cadastro para castração de animais. Informações sobre a caminhada e os serviços podem ser obtidas pelo telefone (21) 96699-2915.