Caso está sendo investigado pela DHBF - Divulgação

Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação

Publicado 26/10/2026 09:27





As vítimas foram identificadas como Davi Lima da Silva, de 18 anos, e Kaio Lima Souza, de 25. Os dois foram baleados, na noite do último sábado, no estabelecimento localizado na Rua Araponga.



Segundo informações preliminares, Davi estava cortando o cabelo na barbearia, que pertenceria ao irmão, quando os criminosos realizaram os disparos. Ambos foram atingidos e socorridos para o Hospital Municipal Jorge Júlio Costa dos Santos, em Belford Roxo, mas chegaram à unidade já sem vida. A Polícia Civil investiga a morte de dois irmãos assassinados a tiros dentro de uma barbearia no bairro São Francisco, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) devem realizar diligências e colher depoimentos nesta segunda-feira (26) para tentar identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação do ataque.As vítimas foram identificadas como Davi Lima da Silva, de 18 anos, e Kaio Lima Souza, de 25. Os dois foram baleados, na noite do último sábado, no estabelecimento localizado na Rua Araponga.Segundo informações preliminares, Davi estava cortando o cabelo na barbearia, que pertenceria ao irmão, quando os criminosos realizaram os disparos. Ambos foram atingidos e socorridos para o Hospital Municipal Jorge Júlio Costa dos Santos, em Belford Roxo, mas chegaram à unidade já sem vida.

Possível ligação com facção

Uma das linhas de apuração envolve a possível participação de criminosos ligados à facção Comando Vermelho, que atua na região. No entanto, a Polícia Civil ainda não confirmou a autoria nem a motivação do duplo homicídio.



Os corpos dos irmãos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento até o momento.

Operação no domingo

No domingo, a Polícia Militar apreendeu uma arma e drogas em ação, que aconteceu na Rua Boa Esperança, em Shangri-lá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) recuperaram uma pistola, um rádio transmissor e entorpecentes, que ainda não foram contabilizados.

A região é apontada como área de atuação do Comando Vermelho (CV). A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo), que segue com as apurações sobre a atuação da facção no município.