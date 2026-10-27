Caso foi encaminhado à 48ª DP e depois transferido para a DHBF - Divulgação

Caso foi encaminhado à 48ª DP e depois transferido para a DHBFDivulgação

Publicado 27/10/2026 10:04





A dinâmica do crime começou a ser esclarecida com a análise de imagens de câmeras de segurança recolhidas na segunda-feira (26). As gravações mostram dois homens chegando em uma motocicleta nas proximidades da barbearia onde os irmãos estavam. Pouco depois, o áudio registra uma sequência de tiros. Uma carona recebida de um vizinho supostamente ligado à milícia pode estar por trás do assassinato de dois irmãos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Essa é a principal hipótese analisada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga a execução de Davi Lima da Silva, de 18 anos, e Kaio Lima Souza, de 25, no bairro Xavantes.A dinâmica do crime começou a ser esclarecida com a análise de imagens de câmeras de segurança recolhidas na segunda-feira (26). As gravações mostram dois homens chegando em uma motocicleta nas proximidades da barbearia onde os irmãos estavam. Pouco depois, o áudio registra uma sequência de tiros.

Região marcada por conflitos

Os criminosos entraram no estabelecimento e dispararam contra Davi e Kaio. Os dois foram levados ao Hospital Geral de Emergência de Belford Roxo, mas morreram em consequência dos ferimentos. A suspeita é de que Kaio tenha chamado a atenção de criminosos após a carona. Os investigadores apuram se a possível ligação com o miliciano teria motivado o ataque, em uma região marcada por conflitos entre grupos paramilitares e traficantes do Comando Vermelho (CV).



Agora, a DHBF busca identificar os ocupantes da motocicleta e reunir elementos que permitam esclarecer quem ordenou e executou o duplo homicídio.

O sepultamento dos irmõas ocorreu no último domingo. Familiares e amigos manifestaram inconformismo com o ocorrido. A Polícia Civil também planeja ouvir os parentes dos jovens, mas não informou quando. Também dedem ser ouvidas possíveis testemunhas presentes no momento do crime.