Uma carona recebida de um vizinho supostamente ligado à milícia pode estar por trás do assassinato de dois irmãos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Essa é a principal hipótese analisada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga a execução de Davi Lima da Silva, de 18 anos, e Kaio Lima Souza, de 25, no bairro Xavantes.
A dinâmica do crime começou a ser esclarecida com a análise de imagens de câmeras de segurança recolhidas na segunda-feira (26). As gravações mostram dois homens chegando em uma motocicleta nas proximidades da barbearia onde os irmãos estavam. Pouco depois, o áudio registra uma sequência de tiros.
Região marcada por conflitos
Os criminosos entraram no estabelecimento e dispararam contra Davi e Kaio. Os dois foram levados ao Hospital Geral de Emergência de Belford Roxo, mas morreram em consequência dos ferimentos. A suspeita é de que Kaio tenha chamado a atenção de criminosos após a carona. Os investigadores apuram se a possível ligação com o miliciano teria motivado o ataque, em uma região marcada por conflitos entre grupos paramilitares e traficantes do Comando Vermelho (CV).
Agora, a DHBF busca identificar os ocupantes da motocicleta e reunir elementos que permitam esclarecer quem ordenou e executou o duplo homicídio.
O sepultamento dos irmõas ocorreu no último domingo. Familiares e amigos manifestaram inconformismo com o ocorrido. A Polícia Civil também planeja ouvir os parentes dos jovens, mas não informou quando. Também dedem ser ouvidas possíveis testemunhas presentes no momento do crime.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.