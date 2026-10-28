Relação entre Lula e Waguinho e Daniela começou em 2022 e segue rendendo frutos na Baixada Fluminense - Divulgação

Relação entre Lula e Waguinho e Daniela começou em 2022 e segue rendendo frutos na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 28/10/2026 05:59





Belford Roxo, principal reduto eleitoral dos dois políticos, foi utilizado como ponto de apoio para a distribuição de materiais de campanha e a organização de mobilizações. Segundo a coordenação eleitoral, a estrutura montada no município também atendeu aliados de Lula em cidades do Norte e do Noroeste Fluminense.



A atuação ocorreu em conjunto com outras lideranças políticas, entre elas a deputada federal Benedita da Silva e André Ceciliano. A agenda incluiu caminhadas, carreatas e encontros com representantes de movimentos sociais, trabalhadores e apoiadores do presidente. A participação do ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho e da deputada federal Daniela do Waguinho na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou destaque na Baixada Fluminense durante o segundo turno das eleições de 2026. O casal esteve envolvido na articulação com lideranças locais, na organização de atividades de rua e no apoio logístico à candidatura petista em diferentes municípios do estado.Belford Roxo, principal reduto eleitoral dos dois políticos, foi utilizado como ponto de apoio para a distribuição de materiais de campanha e a organização de mobilizações. Segundo a coordenação eleitoral, a estrutura montada no município também atendeu aliados de Lula em cidades do Norte e do Noroeste Fluminense.A atuação ocorreu em conjunto com outras lideranças políticas, entre elas a deputada federal Benedita da Silva e André Ceciliano. A agenda incluiu caminhadas, carreatas e encontros com representantes de movimentos sociais, trabalhadores e apoiadores do presidente.

Lula amplia votação na Baixada Fluminense

O segundo turno terminou com um crescimento de 182.761 votos para Lula nos 13 municípios da Baixada Fluminense. O petista passou de 760.492 votos na primeira votação para 943.253 na segunda, avanço de 24,03%.



Entre as cidades com maior aumento estão Duque de Caxias, onde o presidente recebeu 44.705 votos adicionais, e Nova Iguaçu, com mais 39.095. São João de Meriti registrou crescimento de 22.973 votos. Em Belford Roxo, município onde Waguinho exerceu dois mandatos como prefeito, Lula saiu de 91.783 votos no primeiro turno para 114.648 no segundo. O aumento de 22.865 votos representa uma alta de 24,91%.



Apesar do crescimento, Flávio Bolsonaro (PL) permaneceu à frente no município. A diferença entre os dois candidatos, no entanto, caiu de 52.893 para 32.272 votos. O avanço do petista ocorreu em meio ao trabalho de diferentes grupos políticos na região, incluindo o de Waguinho e Daniela. Não é possível, apenas pelos resultados eleitorais, determinar quanto desse crescimento pode ser atribuído à atuação de cada liderança.

Belford Roxo serviu de base para atividades em outras regiões

Além da presença em atos de campanha, Waguinho participou da articulação com aliados e da organização de uma estrutura de apoio em Belford Roxo. De acordo com informações da organização eleitoral, o município concentrou materiais destinados a lideranças e grupos de apoiadores envolvidos nas atividades do segundo turno.



A estrutura também foi utilizada para dar suporte a ações no interior fluminense. No Norte e no Noroeste do estado, onde o grupo político manteve articulações, Lula conquistou 58.919 votos adicionais entre os dois turnos. Nas 22 cidades dessas regiões, o presidente passou de 262.325 para 321.244 votos. Campos dos Goytacazes apresentou um dos maiores crescimentos, com 24.822 votos a mais, seguido por Macaé, com 11.120.

Apoio ao presidente começou nas eleições de 2022

A aproximação de Waguinho e Daniela com Lula teve início na disputa presidencial de 2022. Naquele ano, o então prefeito de Belford Roxo declarou apoio ao candidato do PT no segundo turno e participou de atividades políticas em favor de sua eleição.



Quatro anos depois, o casal voltou a integrar a campanha presidencial, desta vez com uma articulação que alcançou municípios além da Baixada Fluminense. O resultado foi que no estado do Rio de Janeiro, Lula recebeu 4.565.393 votos no segundo turno, contra 3.693.021 no primeiro, um aumento de 872.372 votos.



A participação de Waguinho e Daniela fez parte da mobilização de aliados do presidente em diferentes regiões do Rio. Na Baixada Fluminense, o casal concentrou suas atividades especialmente em Belford Roxo, onde mantém sua principal base política.