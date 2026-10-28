Alunas receberam informações sobre os impactos ambientais causados pelo despejo do produto em pias, ralos e vasos sanitáriosDivulgação
Durante o encontro, as participantes aprenderam a utilizar o óleo como matéria-prima para confeccionar velas decorativas de diferentes cores. Além da atividade prática, receberam informações sobre os impactos ambientais causados pelo despejo do produto em pias, ralos e vasos sanitários.
De acordo com a concessionária, o acúmulo de gordura nas tubulações pode provocar entupimentos e extravasamentos de esgoto. O problema também afeta os recursos hídricos, já que um litro de óleo descartado incorretamente pode contaminar até 25 mil litros de água.
Oficina incentiva reaproveitamento e conscientização
Moradora do bairro Maringá, vizinho ao Wona, Eliane Freitas participou da oficina e destacou a possibilidade de produzir objetos decorativos com materiais reaproveitados. “Foi muito legal. A gente veio ao Futuro Brilhante, participou da oficina e cada uma fez a sua velinha. Eu adorei saber que dá para fazer de várias cores”, contou.
A moradora também lembrou que a ONG já recebeu outras atividades educativas relacionadas ao uso da água e à manutenção de caixas-d'água.
Segundo Marcelo Farinha, coordenador de Responsabilidade Social da Águas do Rio, a orientação sobre o destino do óleo de cozinha pode ajudar a evitar problemas de saneamento nas comunidades. “Quando a gente conversa com a população sobre o descarte adequado, ajuda a evitar obstruções na rede, vazamentos e extravasamentos de esgoto”, explicou.
ONG mantém ponto de coleta de óleo usado
A recomendação é que o óleo, depois de utilizado e resfriado, seja colocado em uma garrafa PET bem fechada e levado a um ponto de coleta.
O procedimento evita que o material seja despejado diretamente na rede de esgoto, onde pode se acumular e prejudicar o funcionamento das tubulações. A destinação correta também reduz o risco de contaminação de rios, canais e lagoas, que podem receber resíduos transportados pelos sistemas de drenagem e esgotamento.
Concessionária aponta redução no despejo de esgoto
Segundo a concessionária, intervenções realizadas na infraestrutura de coleta e tratamento impedem atualmente que 136 milhões de litros de esgoto sejam lançados diariamente na Baía de Guanabara.
Em Belford Roxo, a oficina buscou mostrar às participantes como o reaproveitamento e o descarte correto de resíduos domésticos podem contribuir para a preservação ambiental e para a manutenção da rede de esgoto.
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