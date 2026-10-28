Alunas receberam informações sobre os impactos ambientais causados pelo despejo do produto em pias, ralos e vasos sanitários - Divulgação

Alunas receberam informações sobre os impactos ambientais causados pelo despejo do produto em pias, ralos e vasos sanitáriosDivulgação

Publicado 28/10/2026 13:37





Durante o encontro, as participantes aprenderam a utilizar o óleo como matéria-prima para confeccionar velas decorativas de diferentes cores. Além da atividade prática, receberam informações sobre os impactos ambientais causados pelo despejo do produto em pias, ralos e vasos sanitários.



De acordo com a concessionária, o acúmulo de gordura nas tubulações pode provocar entupimentos e extravasamentos de esgoto. O problema também afeta os recursos hídricos, já que um litro de óleo descartado incorretamente pode contaminar até 25 mil litros de água. Mulheres atendidas pela ONG Futuro Brilhante, no bairro Wona, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , participaram de uma oficina gratuita de produção de velas artesanais a partir de óleo de cozinha usado. A atividade, promovida pela concessionária Águas do Rio, teve como objetivo incentivar o reaproveitamento do resíduo e orientar as moradoras sobre os problemas provocados pelo descarte inadequado nas tubulações de esgoto.Durante o encontro, as participantes aprenderam a utilizar o óleo como matéria-prima para confeccionar velas decorativas de diferentes cores. Além da atividade prática, receberam informações sobre os impactos ambientais causados pelo despejo do produto em pias, ralos e vasos sanitários.De acordo com a concessionária, o acúmulo de gordura nas tubulações pode provocar entupimentos e extravasamentos de esgoto. O problema também afeta os recursos hídricos, já que um litro de óleo descartado incorretamente pode contaminar até 25 mil litros de água.

Oficina incentiva reaproveitamento e conscientização

A atividade reuniu mulheres atendidas pelo projeto social e apresentou uma alternativa de reutilização de um material que normalmente seria descartado após o preparo de alimentos.



Moradora do bairro Maringá, vizinho ao Wona, Eliane Freitas participou da oficina e destacou a possibilidade de produzir objetos decorativos com materiais reaproveitados. “Foi muito legal. A gente veio ao Futuro Brilhante, participou da oficina e cada uma fez a sua velinha. Eu adorei saber que dá para fazer de várias cores”, contou.



A moradora também lembrou que a ONG já recebeu outras atividades educativas relacionadas ao uso da água e à manutenção de caixas-d'água.



Segundo Marcelo Farinha, coordenador de Responsabilidade Social da Águas do Rio, a orientação sobre o destino do óleo de cozinha pode ajudar a evitar problemas de saneamento nas comunidades. “Quando a gente conversa com a população sobre o descarte adequado, ajuda a evitar obstruções na rede, vazamentos e extravasamentos de esgoto”, explicou.

ONG mantém ponto de coleta de óleo usado

Além das oficinas, a ONG Futuro Brilhante possui um ecoponto destinado ao recebimento de óleo de cozinha usado. O espaço participa do programa De Olho no Óleo, desenvolvido pela Águas do Rio para estimular a destinação adequada do resíduo.



A recomendação é que o óleo, depois de utilizado e resfriado, seja colocado em uma garrafa PET bem fechada e levado a um ponto de coleta.



O procedimento evita que o material seja despejado diretamente na rede de esgoto, onde pode se acumular e prejudicar o funcionamento das tubulações. A destinação correta também reduz o risco de contaminação de rios, canais e lagoas, que podem receber resíduos transportados pelos sistemas de drenagem e esgotamento.

Concessionária aponta redução no despejo de esgoto

As atividades de educação ambiental fazem parte das ações da Águas do Rio voltadas à melhoria das condições de saneamento nas regiões atendidas.



Segundo a concessionária, intervenções realizadas na infraestrutura de coleta e tratamento impedem atualmente que 136 milhões de litros de esgoto sejam lançados diariamente na Baía de Guanabara.



Em Belford Roxo, a oficina buscou mostrar às participantes como o reaproveitamento e o descarte correto de resíduos domésticos podem contribuir para a preservação ambiental e para a manutenção da rede de esgoto.