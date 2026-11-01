As quatro alunas premiadas, com as secretárias, durante a cerimônia no Tribunal de Justiça - Divulgação

As quatro alunas premiadas, com as secretárias, durante a cerimônia no Tribunal de JustiçaDivulgação

Publicado 01/11/2026 15:11





A premiação ocorreu no Foyer do Órgão Especial do TJRJ, no Centro do Rio, e reuniu estudantes, familiares, gestores escolares e representantes do poder público. A iniciativa é desenvolvida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Coem), que promove encontros nas escolas para discutir direitos, respeito e enfrentamento à violência de gênero. Quatro alunas da rede municipal de ensino de Belford Roxo, na Baixada Fluminense , foram premiadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), na quinta-feira (29), durante uma cerimônia do Programa Rio Lilás. As estudantes receberam o Selo Carolina Maria de Jesus, reconhecimento ligado a atividades educativas de conscientização e prevenção à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas.A premiação ocorreu no Foyer do Órgão Especial do TJRJ, no Centro do Rio, e reuniu estudantes, familiares, gestores escolares e representantes do poder público. A iniciativa é desenvolvida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Coem), que promove encontros nas escolas para discutir direitos, respeito e enfrentamento à violência de gênero.

Conheça as estudantes premiadas

As quatro alunas reconhecidas foram Thairine Oliveira dos Santos Silva, da Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos; Sara Rocha Villas Boas Pinto, da Escola Municipal Tenente Mozart; Lavínia Nunes da Silva Corea, da Escola Municipal Professor Alcides Cabral de Freitas; e Nicoly Bento Guarin, da Escola Municipal Édson Santos.



Durante a cerimônia, também foram homenageadas 15 vencedoras de um concurso de redação desenvolvido a partir dos assuntos discutidos nos encontros do Programa Rio Lilás. Cada estudante premiada recebeu um tablet para auxiliar nas atividades escolares, além de um certificado.



A programação incluiu apresentações culturais e a participação do aluno Davi Lucas, da Escola Municipal São Francisco de Assis, que declamou o poema "Semente Lilás". Entre os versos apresentados pelo estudante estava a frase: "Direito não se implora, direito se tem!".

Cerimônia reúne representantes da educação

A prefeita de Belford Roxo, Mariana Canella, acompanhou a entrega dos prêmios ao lado da secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, e das secretárias especiais Luane Alves e Fernanda Romero. Durante o evento, Mariana parabenizou as estudantes e destacou a importância de projetos educacionais voltados à formação e à conscientização dos alunos.



“Investir na Educação é acreditar no futuro da nossa cidade. Hoje, é motivo de muito orgulho ver quatro alunas da nossa rede municipal estarem aqui no TJRJ para receberem a premiação do Programa Rio Lilás”, afirmou a prefeita.



A solenidade também contou com a presença do desembargador Ricardo Couto de Castro, governador em exercício e presidente licenciado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



Além da entrega dos prêmios, foi inaugurada uma exposição fotográfica com registros de atividades realizadas pelo Programa Rio Lilás desde sua criação. O espaço reuniu imagens e materiais informativos utilizados nas ações de conscientização desenvolvidas nas escolas.

Prêmio homenageia escritora brasileira

O selo entregue às estudantes leva o nome de Carolina Maria de Jesus, escritora mineira nascida em 1914 e conhecida por retratar em suas obras a pobreza, a desigualdade social e a vida nas periferias brasileiras. Moradora da Favela do Canindé, em São Paulo, Carolina trabalhou como catadora de papel e registrou em cadernos encontrados no lixo suas experiências e dificuldades para criar os filhos.



Os relatos deram origem ao livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, publicado em 1960 e posteriormente traduzido para diversos idiomas. A escritora também é autora de obras como Casa de Alvenaria e Diário de Bitita.



O Programa Rio Lilás utiliza atividades educativas e produções dos estudantes para estimular o debate sobre os direitos das mulheres e a prevenção da violência no ambiente escolar.