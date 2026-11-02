Com a vitória sobre o Búzios no fim de semana, Belford Roxo garantiu vaga na semifinal - Divulgação

Com a vitória sobre o Búzios no fim de semana, Belford Roxo garantiu vaga na semifinalDivulgação

Publicado 02/11/2026 14:26

O Belford Roxo garantiu vaga nas semifinais da Série B2 do Campeonato Carioca de 2026 após vencer o Búzios por 1 a 0, neste domingo (1º), no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O gol da classificação foi marcado pelo atacante Hudson Moreira, aos 19 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe da Baixada Fluminense encerrou a primeira fase com 20 pontos, na quarta colocação, e também assegurou presença na Copa Rio de 2027.

A classificação, no entanto, não dependia apenas da vitória. O time comandado pelo técnico Gilcimar Chaves precisava acompanhar o resultado do confronto entre 7 de Abril e Cardoso Moreira, adversários diretos na disputa pelas vagas. O empate por 2 a 2 entre as equipes, no Estádio Nélio Gomes, confirmou o Belford Roxo entre os quatro semifinalistas da competição.

Hudson decide partida no segundo tempo

O Belford Roxo procurou controlar as ações ofensivas desde o início da partida e criou oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiu superar a defesa adversária nos primeiros 45 minutos. Apesar das investidas da equipe visitante, o primeiro tempo terminou sem gols.



Na etapa final, o time manteve a postura ofensiva e conseguiu marcar aos 19 minutos. Ryan Marcolino dominou a bola e fez o cruzamento para Hudson Moreira, que ajeitou no peito antes de finalizar e garantir a vitória por 1 a 0.



Autor do gol decisivo, Hudson comemorou a classificação e destacou a oportunidade de continuar defendendo o clube na competição estadual. “Estou com sentimento de gratidão a Deus por vestir a camisa do Belford Roxo por mais um ano e fazer o gol da classificação, que permitiu a gente ser semifinalista do Cariocão e participar da Copa Rio, no ano que vem. Agora é trabalhar para conseguir o acesso”, afirmou o atacante.

Friburguense adversário na semifinal

O próximo desafio será contra o Friburguense, que terminou a primeira fase na liderança, com 25 pontos, e conquistou a Taça Maracanã. A partida de ida está prevista para domingo (8), com mando de campo do Belford Roxo. O confronto de volta será no dia 15 de novembro, sob mando do adversário.



O Friburguense terá a vantagem do empate no placar agregado dos dois jogos, por ter terminado a etapa classificatória à frente do Belford Roxo. Na outra semifinal, Serra Macaense e Santa Cruz disputam uma vaga na decisão.

A classificação representa a continuidade da campanha do clube na fase decisiva do Estadual e mantém a equipe na disputa pelo acesso à Série B1. O Belford Roxo terminou a primeira fase com cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 11 partidas, somando 20 pontos.



Já o Búzios encerrou sua participação na penúltima colocação, com seis pontos, e foi rebaixado à Série C do Campeonato Carioca de 2027