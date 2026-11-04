Quem passar pela Casa da Cultura poderá ver uma exposição de retratos e de pintura - Divulgação

Quem passar pela Casa da Cultura poderá ver uma exposição de retratos e de pinturaDivulgação

Publicado 04/11/2026 14:29





Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação reunirá artistas, artesãos e representantes de diferentes manifestações culturais da cidade. Entre as atrações previstas estão apresentações de capoeira, jongo, maculelê, folias de reis, grupos de bate-bolas e festas juninas, além de música ao vivo, coral da Casa da Cultura e participação da bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.



O evento também terá atividades voltadas ao público interessado em conhecer novas práticas artísticas. Serão oferecidas aulas experimentais de violino, violão, pintura abstrata expressiva, artesanato, zumba e charme, esta última conduzida pelo professor Flávio Soul. Belford Roxo terá uma programação especial nesta quinta-feira (5) para celebrar o Dia Nacional da Cultura. As atividades serão realizadas das 9h às 18h, na Casa da Cultura, no bairro Nova Piam, com apresentações musicais, exposições, oficinas e aulas experimentais. O evento também marcará a entrega de certificados aos contemplados nos editais 002/2026 e 004/2026 da Lei Aldir Blanc.Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação reunirá artistas, artesãos e representantes de diferentes manifestações culturais da cidade. Entre as atrações previstas estão apresentações de capoeira, jongo, maculelê, folias de reis, grupos de bate-bolas e festas juninas, além de música ao vivo, coral da Casa da Cultura e participação da bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.O evento também terá atividades voltadas ao público interessado em conhecer novas práticas artísticas. Serão oferecidas aulas experimentais de violino, violão, pintura abstrata expressiva, artesanato, zumba e charme, esta última conduzida pelo professor Flávio Soul.

Exposições e atividades para crianças

Os visitantes poderão acompanhar exposições de artesanato, moda sustentável e artes visuais durante o evento. Entre os participantes estão os grupos MP Mulher, CRCT e Mulheres de Bel, além de iniciativas relacionadas à produção de bonecas Abayomi e à atuação do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB).



A programação também contará com uma mostra de retratos do artista Rafael Alhadef, trabalhos de pintura de Ester, exposição de videogames antigos e uma ação social promovida pela Casa Nails. A proposta é reunir diferentes segmentos da produção cultural e criativa do município em um mesmo espaço.



Para as crianças, a biblioteca da Casa da Cultura terá contação de histórias com a personagem Emília, atividades lúdicas e exposição de livros. Escritores de Belford Roxo também terão espaço para apresentar suas obras, aproximando o público da produção literária local.

Município prevê R$ 3,1 milhões em recursos

Além das apresentações, a prefeitura fará a entrega de certificados aos selecionados nos editais municipais da Lei Aldir Blanc. Segundo a Secretaria de Cultura, o município já iniciou os trabalhos relacionados ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que prevê recursos de R$ 3.118.437,28.



De acordo com o secretário municipal de Cultura, André Carvalho, os valores destinados aos pagamentos estão garantidos. Ele destacou que a comemoração busca ampliar a participação dos agentes culturais e dar visibilidade às atividades desenvolvidas na cidade. “Há muitos anos Belford Roxo não comemorava essa data tão importante para quem faz cultura”, afirmou Carvalho.



A programação do Dia Nacional da Cultura será concentrada na Casa da Cultura de Belford Roxo, no bairro Nova Piam, com atividades previstas ao longo de toda a quinta-feira, das 9h às 18h.