Quem passar pela Casa da Cultura poderá ver uma exposição de retratos e de pinturaDivulgação

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Aline Martins
Belford Roxo terá uma programação especial nesta quinta-feira (5) para celebrar o Dia Nacional da Cultura. As atividades serão realizadas das 9h às 18h, na Casa da Cultura, no bairro Nova Piam, com apresentações musicais, exposições, oficinas e aulas experimentais. O evento também marcará a entrega de certificados aos contemplados nos editais 002/2026 e 004/2026 da Lei Aldir Blanc.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação reunirá artistas, artesãos e representantes de diferentes manifestações culturais da cidade. Entre as atrações previstas estão apresentações de capoeira, jongo, maculelê, folias de reis, grupos de bate-bolas e festas juninas, além de música ao vivo, coral da Casa da Cultura e participação da bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.

O evento também terá atividades voltadas ao público interessado em conhecer novas práticas artísticas. Serão oferecidas aulas experimentais de violino, violão, pintura abstrata expressiva, artesanato, zumba e charme, esta última conduzida pelo professor Flávio Soul.

Exposições e atividades para crianças

Os visitantes poderão acompanhar exposições de artesanato, moda sustentável e artes visuais durante o evento. Entre os participantes estão os grupos MP Mulher, CRCT e Mulheres de Bel, além de iniciativas relacionadas à produção de bonecas Abayomi e à atuação do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB).

A programação também contará com uma mostra de retratos do artista Rafael Alhadef, trabalhos de pintura de Ester, exposição de videogames antigos e uma ação social promovida pela Casa Nails. A proposta é reunir diferentes segmentos da produção cultural e criativa do município em um mesmo espaço.

Para as crianças, a biblioteca da Casa da Cultura terá contação de histórias com a personagem Emília, atividades lúdicas e exposição de livros. Escritores de Belford Roxo também terão espaço para apresentar suas obras, aproximando o público da produção literária local.

Município prevê R$ 3,1 milhões em recursos

Além das apresentações, a prefeitura fará a entrega de certificados aos selecionados nos editais municipais da Lei Aldir Blanc. Segundo a Secretaria de Cultura, o município já iniciou os trabalhos relacionados ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que prevê recursos de R$ 3.118.437,28.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, André Carvalho, os valores destinados aos pagamentos estão garantidos. Ele destacou que a comemoração busca ampliar a participação dos agentes culturais e dar visibilidade às atividades desenvolvidas na cidade. “Há muitos anos Belford Roxo não comemorava essa data tão importante para quem faz cultura”, afirmou Carvalho.

A programação do Dia Nacional da Cultura será concentrada na Casa da Cultura de Belford Roxo, no bairro Nova Piam, com atividades previstas ao longo de toda a quinta-feira, das 9h às 18h.