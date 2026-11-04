Quem passar pela Casa da Cultura poderá ver uma exposição de retratos e de pinturaDivulgação
Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação reunirá artistas, artesãos e representantes de diferentes manifestações culturais da cidade. Entre as atrações previstas estão apresentações de capoeira, jongo, maculelê, folias de reis, grupos de bate-bolas e festas juninas, além de música ao vivo, coral da Casa da Cultura e participação da bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.
O evento também terá atividades voltadas ao público interessado em conhecer novas práticas artísticas. Serão oferecidas aulas experimentais de violino, violão, pintura abstrata expressiva, artesanato, zumba e charme, esta última conduzida pelo professor Flávio Soul.
Exposições e atividades para crianças
A programação também contará com uma mostra de retratos do artista Rafael Alhadef, trabalhos de pintura de Ester, exposição de videogames antigos e uma ação social promovida pela Casa Nails. A proposta é reunir diferentes segmentos da produção cultural e criativa do município em um mesmo espaço.
Para as crianças, a biblioteca da Casa da Cultura terá contação de histórias com a personagem Emília, atividades lúdicas e exposição de livros. Escritores de Belford Roxo também terão espaço para apresentar suas obras, aproximando o público da produção literária local.
Município prevê R$ 3,1 milhões em recursos
De acordo com o secretário municipal de Cultura, André Carvalho, os valores destinados aos pagamentos estão garantidos. Ele destacou que a comemoração busca ampliar a participação dos agentes culturais e dar visibilidade às atividades desenvolvidas na cidade. “Há muitos anos Belford Roxo não comemorava essa data tão importante para quem faz cultura”, afirmou Carvalho.
A programação do Dia Nacional da Cultura será concentrada na Casa da Cultura de Belford Roxo, no bairro Nova Piam, com atividades previstas ao longo de toda a quinta-feira, das 9h às 18h.
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