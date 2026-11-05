A capoeira foi uma das atrações no Dia Nacional da Cultura, comemorado em Belford Roxo - Divulgação

A capoeira foi uma das atrações no Dia Nacional da Cultura, comemorado em Belford RoxoDivulgação

Publicado 05/11/2026 19:45





A cerimônia contou com a presença de artistas, estudantes, representantes de grupos culturais e autoridades municipais. A prefeita percorreu os espaços de exposição, conversou com os participantes e visitou o laboratório do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB). Durante o evento, Mariana destacou a recuperação da Casa da Cultura, que, segundo ela, apresentava problemas estruturais quando a atual gestão assumiu a administração municipal, em 2025.



“Lembro que em 2025 esta Casa da Cultura estava destruída. Mas, com muito trabalho e dedicação, conseguimos recuperar o espaço, que agora está mais aprazível e oferecendo uma série de atividades gratuitas à população”, afirmou a prefeita, acompanhada pelo chefe de gabinete Marcelo Canella e pelo presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella. A Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, iniciou o pagamento de projetos culturais selecionados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que prevê R$ 3.118.437,28 em recursos para o município. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (5), durante as comemorações do Dia Nacional da Cultura , na Casa da Cultura, onde a prefeita Mariana Canella entregou certificados aos contemplados nos editais 002/2026 e 004/2026. A programação reuniu apresentações artísticas, exposições e atividades gratuitas para a população.A cerimônia contou com a presença de artistas, estudantes, representantes de grupos culturais e autoridades municipais. A prefeita percorreu os espaços de exposição, conversou com os participantes e visitou o laboratório do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB). Durante o evento, Mariana destacou a recuperação da Casa da Cultura, que, segundo ela, apresentava problemas estruturais quando a atual gestão assumiu a administração municipal, em 2025.“Lembro que em 2025 esta Casa da Cultura estava destruída. Mas, com muito trabalho e dedicação, conseguimos recuperar o espaço, que agora está mais aprazível e oferecendo uma série de atividades gratuitas à população”, afirmou a prefeita, acompanhada pelo chefe de gabinete Marcelo Canella e pelo presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella.

Coral inclusivo reúne alunos autistas e surdos

Um dos destaques da programação foi a apresentação de um coral inclusivo formado por estudantes autistas e surdos da Escola Municipal Belford Roxo. Sob a regência da intérprete de Libras Rosane, o grupo apresentou uma performance da música “Maria, Maria”, de Milton Nascimento e Fernando Brant.



As atividades começaram com a apresentação da cantora gospel Elisete Sanuto, que interpretou a canção “Escudo”. O público também acompanhou o coral Pérolas da Arte, ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social, além de outras apresentações realizadas no palco interno da Casa da Cultura.



Estudantes de diferentes unidades da rede municipal participaram das comemorações, incluindo as escolas Santa Cruz, Alejandro Fernández Nuñez, Bispo Moacyr, Álvaro Lisboa Braga e Miguel Angelo Leone. A Secretaria Municipal de Educação foi representada pela secretária especial Luane Alves e por integrantes da equipe pedagógica.

Capoeira, jongo e oficinas movimentam Casa da Cultura

As manifestações populares também tiveram espaço durante o evento, com apresentações de capoeira, jongo, maculelê, folias de reis, grupos de bate-bolas e referências às festas juninas. A programação incluiu ainda música ao vivo, participação do coral da Casa da Cultura e da bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.



Os visitantes puderam participar de aulas experimentais de violino, violão, artesanato, pintura abstrata, zumba e charme, com o professor Flávio Soul. Na biblioteca, foram realizadas contações de histórias com a personagem Emília, brincadeiras educativas e exposição de obras de escritores do município.



O espaço também recebeu mostras de artesanato dos grupos MP Mulher e CRCT, moda sustentável do coletivo Mulheres de Bel, bonecas Abayomi, videogames antigos e pinturas da artista Ester Santos.



Outra atração foi a exposição de retratos do fotógrafo Rafael Alhadef, que destacou a trajetória cultural da cidade e lembrou a importância de grupos musicais que surgiram em Belford Roxo, como Cidade Negra, Negril e Nocaute.

Projetos culturais começam a receber recursos

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, os pagamentos referentes ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc já foram iniciados. Os recursos são destinados ao financiamento de iniciativas selecionadas por meio dos editais municipais, com o objetivo de apoiar a produção artística e cultural da cidade.



O secretário André Carvalho afirmou que Belford Roxo não realizava uma comemoração do Dia Nacional da Cultura havia mais de dez anos. Ele também mencionou as condições em que a Casa da Cultura se encontrava anteriormente e destacou a retomada das atividades no espaço.



“Hoje é um dia importante para quem vive da cultura diariamente. Em 2025, encontramos a Casa da Cultura destruída. Hoje temos este espaço maravilhoso para que a população possa frequentar com conforto e tranquilidade”, declarou.



A programação marcou a entrega dos certificados aos agentes culturais selecionados e reuniu diferentes expressões artísticas do município. O material divulgado pela prefeitura não detalha quantos projetos foram contemplados nem o valor já efetivamente pago aos beneficiários.